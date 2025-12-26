Trasladado un hombre tras un incendio en un vehículo en Valcarlos. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 69 años ha sido trasladado este viernes tras registrarse un incendio en el vehículo que conducía en Valcarlos, en la zona de Gainekoleta, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El aviso del suceso se ha dado sobre las 5.09 horas. El hombre ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra por inhalación de humo, con pronóstico reservado.

Al lugar del accidente han sido movilizados Bomberos de Burguete y de Valcarlos, equipo médico, ambulancia de soporte vital avanzado, ambulancia de soporte vital básico y Policía Foral.