Trasladado un motorista de 54 años al hospital HUN con varias contusiones tras chocar con un coche

Archivo - Una ambulancia durante el séptimo encierro de las Fiestas de San Fermín 2024, a 13 de julio de 2024, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 54 años ha resultado herido tras colisionar con un coche causándole varias contusiones, aunque el parte médico permanece reservado.

El alcance se ha producido a las 21:39 horas de este martes en el cruce de la calle Privilegio de la Unión con María Luisa Elío Bernal. El paciente ha sido trasladado al hospital HUN de Pamplona. Al punto del accidente han acudido una ambulancia SVA y la Policía Municipal de la ciudad.