Trasladado un motorista al salirse de la vía y chocar contra una mediana en Areso

PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 41 años ha sido trasladado este lunes al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, tras sufrir un accidente en Areso, según han informado desde Emergencias.

El suceso ha tenido lugar a las 14.38 horas en el kilómetro 137 de la A-15, donde el motorista se ha salido de la vía y ha chocado contra una mediana. Ha sido trasladado al HUN para su valoración al tratarse de un accidente de alto impacto.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos del parque de Cordovilla, un equipo médico, una ambulancia SVA, una ambulancia SVB y agentes de la Guardia Civil.