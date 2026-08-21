Trasladado tras una salida de vía con vuelco en Funes

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PAMPLONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 24 años fue trasladado el jueves al Hospital Reina Sofía de Tudela tras sufrir una salida de vía con vuelco en la carretera NA-115, en el término de Funes.

El joven, conductor y único ocupante del vehículo, salió por su propio pie y sin lesiones aparentes, pero fue trasladado para descartar lesiones, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El aviso por el accidente se dio sobre las 22.57 horas. El suceso tuvo lugar en el kilómetro 33,1, en el tramo que une las localidades de Azagra y Milagro.

Al lugar fueron movilizados Bomberos de Peralta, Equipo Médico, ambulancia de soporte vital básico y la Policía Foral.