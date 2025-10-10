Trasladado un varón de 65 años por inhalación de humo en un incendio declarado en una bajera en Berriozar

PAMPLONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 65 años ha sido trasladado a dependencias hospitalarias por inhalación de humo tras un incendio declarado en la cocina de una bajera en la calle Zortziko, en Berriozar.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del incendio se ha recibido a las 12.19 horas y se ha dado por extinguido a las 13.45 horas. El pronóstico del herido es reservado.

Hasta el lugar han sido movilizados bomberos de Trinitarios y de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital avanzado y agentes de Policía Local.