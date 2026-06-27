Una treintena de agentes de Policía Local se incorporan a 12 municipios de Navarra

El director general de Interior, Salvador Díez, y la directora de la ESEN, Ana Sánchez, han presidido la clausura del curso de Ingreso de Policías Locales de la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra (ESEN). - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este sábado ha tenido lugar en Pamplona la clausura del curso de Ingreso de Policías Locales de la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra (ESEN), que han superado 33 personas, 5 mujeres y 28 hombres. Estos y estas agentes se incorporarán a las localidades de Ansoain, Beriáin, Berriozar, Cascante, Corella, Estella, Lodosa, Pamplona, Peralta, San Adrián, Tafalla y Valle de Egüés, tras haber completado las 1.700 horas de formación que comenzaron el pasado mes de septiembre.

El acto, que ha tenido lugar en el Civivox de Iturrama, ha estado presidido por el director general de Interior, Salvador Díez, y la directora de la ESEN, Ana Sánchez.

Durante la clausura del acto, el director general Salva Díez ha felicitado a los agentes por "haber alcanzado su meta" al finalizar el curso e incorporarse a los distintos cuerpos de policía local en Navarra, y les ha recordado que "el servicio a la ciudadanía es el objetivo común de todas y todos vosotros". En ese sentido, ha subrayado que la seguridad "es uno de los servicios mejor valorados por los navarros y las navarras".

Díez ha destacado el compromiso del Ejecutivo foral con "todas las policías que operan en nuestra comunidad", y la importancia de la colaboración y coordinación entre los cuerpos para ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía.

1.700 HORAS DE FORMACIÓN EN 12 MÓDULOS

Los agentes han recibido 1.700 horas lectivas, de las que 600 han sido de carácter práctico. Los lugares de impartición de la formación del curso han sido la ESEN, dependencias de la Policía Municipal de Pamplona y de Policías Locales de Navarra, y también en instalaciones externas como Volkswagen Navarra, Parque Polo o el Campo de Tiro de Aizoáin, entre otras.

Las prácticas se desarrollarán en el puesto de trabajo en las organizaciones policiales que se determinen y a la finalización del curso el alumnado recibirá el certificado del Curso de Ingreso de Policías de Navarra (2025).

El curso, que comenzó el pasado septiembre, ha sido dividido en 12 módulos que comprenden las áreas de Policía Comunitaria; Misión y funciones policiales; Seguridad Vial; Seguridad Ciudadana; Policía Administrativa; Jurídica y de Investigación Policial; Tecnología e informes policiales; Técnicas operativas policiales; Tiro policial; Preparación física, urgencia y conducción; Prácticas y Actitud.