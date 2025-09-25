Tres detenidos en Berrioplano por el robo con fuerza en una vivienda habitada

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Foral - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

Ingresan en prisión tras forcejear con un matrimonio sexagenario

PAMPLONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral, adscritos a seguridad ciudadana, detenían recientemente en Berrioplano a tres varones por un delito de robo con fuerza.

Los hechos se sucedieron al recibirse llamada denunciando el delito y la fuga de los autores. Las víctimas, un matrimonio sexagenario, relatarían a los policías forales cómo, mientras se encontraban en el salón de su vivienda viendo la televisión, escucharon un ruido en el piso inferior, topándose en las escaleras con dos hombres, que al verse sorprendidos se dieron a la fuga. Sin embargo, en la entrada del domicilio se darían de bruces con un tercer ladrón, que forcejearía con los propietarios hasta escapar.

Con las descripciones aportadas por las víctimas, junto al trabajo desarrollado desde Policía Judicial en la consulta y cruce de bases de datos delincuenciales, se inició un dispositivo para la localización de estas tres personas, dando sus frutos horas más tarde en una vivienda abandonada de la misma localidad. Se trata de tres varones de 32, 29 y 22 años, que suman 19 detenciones por distintos delitos, y que lograron hacerse con algunas prendas y una cartera con dinero en metálico.

Puestos este miércoles a disposición judicial, junto con el atestado elaborado por agentes de la Brigada de Delitos contra el Patrimonio, se decretó el ingreso en prisión de los detenidos.