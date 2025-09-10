Tres detenidos por delitos contra el patrimonio en Artica, Pamplona y Lekaroz

PAMPLONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha detenido recientemente a tres varones por delitos contra el patrimonio tras intervenciones ocurridas en Artica, Pamplona y Lekaroz.

En un inmueble de Artica los vecinos fueron alertados por los ladridos de su perra y observaron desde la ventana que en el jardín había unos cojines en el suelo. Las cámaras de seguridad confirmaron que un varón había accedido a la parcela, por lo que llamaron a la Policía Foral facilitando la descripción del autor. Las patrullas procedieron a su detención en las inmediaciones de la vivienda, por lo que la colaboración ciudadana fue decisiva para dar con el autor de la tentativa de robo, según ha explicado el cuerpo policial en una nota.

En Pamplona se procedió a la detención de un joven por un delito de hurto. Agentes de la Policía Foral de paisano prestaban servicio en las calles del casco antiguo, abarrotadas de gente por las celebraciones del Privilegio de la Unión. En un momento dado centraron su atención observando a un hombre acercándose a personas que portaban bolsos o mochilas, fijándose en ellas y llegando a intentar abrir alguno de los bolsos, sin éxito. Posteriormente el varón se introdujo en dos establecimientos, saliendo de ellos ocultando objetos en sus bolsillos. Al ser interceptado por los patrulleros se le intervinieron en el cacheo varias cadenas de plata y una prenda de cabeza sustraída.

Finalmente, se ha imputado a un vecino de Baztan la comisión de un delito de hurto de diverso material de construcción en una obra de Lekaroz. Tras un operativo llevado a cabo por agentes de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Elizondo el imputado fue detectado por las cámaras de seguridad instaladas en la obra, debido a la reincidencia de estos hechos en fechas anteriores. Tras visualizar los hechos fue reconocido sin género de dudas por los agentes que llevaban la investigación. El material sustraído (material eléctrico y para la construcción) fue recuperado y devuelto a su legítimo propietario.

Agentes de la Brigada de Policía Judicial Norte de Policía Foral han instruido las diferentes diligencias relativas a estos asuntos, trasladándolas mediante atestado policial al juzgado correspondiente.