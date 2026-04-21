Tres detenidos en Pamplona por robar con violencia una cadena de oro arrancándola del cuello de la víctima

PAMPLONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Pamplona a tres hombres como presuntos autores del robo con violencia de una cadena de oro, valorada en 500 euros, que sustrajeron del cuello de la víctima.

Según han informado desde el cuerpo policial, los hechos sucedieron alrededor de las cinco de la madrugada del domingo en las inmediaciones de la Plaza de Cuatro Vientos.

Tres varones abordaron a la víctima intentando entablar conversación. A pesar de las "reticencias" del hombre, que "no les conocía de nada", empezaron a "hacer bromas para intentar distraerle y en un momento dado uno de ellos le tocó la cadena que llevaba al cuello y dio un tirón".

El perjudicado consiguió retener a dos de ellos y pidió a un viandante que solicitara presencia policial. Varias patrullas de Policía Nacional se desplazaron al lugar de los hechos. Con la descripción física aportada por la víctima, consiguieron localizar al tercer implicado.

La víctima comunicó a los policías que había visto como los presuntos autores "arrojaban algo a una zona cercana de jardines". La búsqueda permitió localizar la cadena de oro sustraída pero no el medallón.

Por todo lo referido, fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia.