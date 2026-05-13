Tres detenidos en Segovia como presuntos autores del robo de una joyería en Pamplona

Imagen de parte de los objetos intervenidos a los detenidos. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a tres varones, residentes en Madrid, como presuntos autores de un robo con fuerza en una joyería de Pamplona cometido durante la madrugada del 11 de mayo de 2026. Las detenciones se produjeron tras ser interceptados durante un control preventivo establecido en la autovía A-1, término municipal de Boceguillas (Segovia).

Según informan desde la Guardia Civil, la mañana del día 11, durante la realización de un dispositivo operativo llevado a cabo por equipos del Subsector de Tráfico y de Seguridad Ciudadana, desplegado en la autovía A-1, se dio el alto a un vehículo ocupado por tres hombres, que circulaba en sentido Madrid. Sus ocupantes ofrecieron respuestas contradictorias, lo que motivó su derivación al escalón de registro.

Durante el mismo se procedió a la identificación de los tres individuos, comprobando que todos contaban con antecedentes relacionados con delitos contra el patrimonio. Posteriormente, se inspeccionó el vehículo, observándose en la parte trasera herramientas, dos llaves inglesas y un destornillador, así como bragas tubulares negras, guantes de trabajo y gorras oscuras, "elementos habitualmente asociados a la comisión de hechos delictivos".

Ante tales indicios, se inspeccionó el maletero, localizando numerosas piezas de joyería, una caja fuerte cerrada, dos patas de cabra, un inhibidor de frecuencia, un extractor de bombines, un rompe bombines, más de 400 euros y otros documentos.

La Guardia Civil logró identificar a la propietaria de un establecimiento de joyería ubicado en Pamplona, quien confirmó haber sido víctima de un robo con fuerza cometido durante la madrugada del 11 de mayo de 2026 y reconoció los efectos intervenidos como de su propiedad. El valor total de los objetos sustraídos y de los daños ocasionados por el robo asciende a unos 15.000 euros, según manifestó la perjudicada.

Ante la confirmación de la procedencia ilícita del material, se detuvo a los tres ocupantes del vehículo como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas, siendo trasladados a dependencias oficiales del Puesto de Boceguillas, donde se efectuó el recuento y aseguramiento de los objetos intervenidos, se instruyeron las diligencias policiales y se dispuso el depósito de los efectos aprehendidos, quedando todo ello a disposición de la autoridad judicial competente.