Tres detenidos por tráfico de drogas en Pamplona, Alsasua y Villava

PAMPLONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha detenido recientemente a tres personas -dos hombres y una mujer- implicados en delitos contra la salud pública, tras actuaciones realizadas en Pamplona, Alsasua y Villava.

En el barrio pamplonés de La Milagrosa ha sido detenido un hombre de 62 años, con antecedentes por tráfico de drogas, cuando una patrulla de paisano lo reconoció circulando en un turismo. Su comportamiento y movimientos hicieron sospechar a los agentes en la reincidencia del hecho ilícito por parte del detenido, por lo que fue interceptado y en el registro de sus pertenencias se le hallaron 14,5 gramos de cocaína, según informan desde la Policía Foral.

En Alsasua agentes adscritos a dicha comisaría detuvieron a un varón de 40 años que, acompañado de su perro, paseaba por las calles céntricas de la localidad y levantó sospechas por su comportamiento al advertir la presencia policial. Los patrulleros procedieron a su identificación y registro de la mochila que portaba, en la que se incautaron de 100 gramos de speed, repartido en diferentes bolsitas preparadas para su venta, motivo por el que fue detenido por un delito contra la salud.

Finalmente, en las pasadas fiestas patronales de Villava, durante el patrullaje preventivo en las proximidades de un concierto musical nocturno, la actitud de una mujer de 60 años en las inmediaciones propició la intervención de los agentes. Una vez identificada se procedió a su registro, incautándosele una cantidad de pastillas de MDMA (metanfetamina) con forma de búho que excedía de la estimada para consumo propio, por lo que fue detenida por un delito de tráfico de drogas. Le constan además antecedentes por el mismo tipo delictivo.