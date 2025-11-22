Tres detenidos en Tudela por intentar huir de un control y arremeter contra la policía

Archivo - Imagen de archivo de un control de la Policía Foral. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha abierto diligencias en lo que llevamos de semana a 23 personas por la comisión de distintos delitos, que han sido comunicados a diferentes juzgados mediante el correspondiente atestado policial.

Por delitos de atentado, resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad, se detuvieron a un total de cinco personas, Tres de ellas en Tudela por parte de la Policía Local. Los agentes observaron una maniobra extraña por parte de un vehículo y al ir a identificar a sus ocupantes, éstos se negaron a ello de forma agresiva, bajándose del vehículo e intentando emprender la huida. Para ello forcejearon con los policías intervinientes acometiendo contra ellos de manera violenta.

Además, el conductor se negó de manera reiterada a realizar las pruebas de detección de consumo de bebidas alcohólicas, por lo que finalmente las tres personas fueron detenidas por los delitos mencionados. También se imputó al conductor el delito de negativa a realizar las pruebas de detección oportunas. Agentes de Policía Judicial de Policía Foral instruyeron las diligencias.

Por otro lado, un varón de 55 años en Villafranca, y con diez antecedentes en su haber, era detenido por arremeter contra el agente local actuante. Estaba provocando molestias vecinales y cuando se le fue a identificar agredió al policía causándole lesiones leves. Policía Foral acudió en apoyo e instruye las diligencias para informar al juzgado de los hechos.

Finalmente, un menor de 17 años era detenido en Pamplona por amenazas graves a los tutores del centro en el que reside y causar daños en el mobiliario.

Por otro lado, seis varones han sido detenidos por delitos relacionados con violencia contra la mujer en otras tantas localidades de nuestra comunidad.

DETENIDA POR ROBAR UNA MALETA EN UN AUTOBÚS

Por delitos contra el patrimonio eran detenidas dos personas. En Estella era detenida una mujer tras recibir agentes de Policía Local la alerta de una ciudadana, que acababa de llegar a Logroño en autobús, de que le había desaparecido una maleta en la que llevaba varios objetos, entre ellos un ordenador geolocalizado que daba posicionamiento en Estella cerca del centro de salud de la localidad.

Al llegar allí, los agentes identifican a una pareja que llevaban dos maletas. Una de ellas coincidía plenamente con la descrita por la denunciante, incluyendo su contenido. Se deteuvo a la persona que portaba la maleta por un delito de hurto y por un señalamiento en vigor de detención, de un juzgado de lo penal de Pamplona.

Asimismo, en Huarte, tras una alerta ciudadana, se detuvo a un varón de 19 años de edad por intentar entrar en una bajera. Al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida, siendo detenido en las inmediaciones gracias a la descripción facilitada por el alertante. Se le imputaba un delito de robo con fuerza en las cosas.

Por requisitorias judiciales se han realizado otras cinco detenciones, tres de ellas en Pamplona. Una mujer por orden del Juzgado de lo Penal nº 2 de Pamplona, al pesar sobre ella una orden de detención e ingreso en prisión, hecho efectivo en el momento. Por otro lado, en una identificación rutinaria a las puertas de un local de ocio, se daba con un varón sobre el cual pesaba una orden nacional de detención e ingreso en prisión. Se informó al juzgado competente de la detención y del traslado a prisión. Y el tercero, un hombre de 19 años, fue detenido al presentarse de forma voluntaria en la comisaría central de Policía Foral, sabedor de que tenía una orden detención nacional en vigor.

Además, en Estella se detenía a una persona en cercanías de su domicilio, buscada por un juzgado de Valencia. La última detención se produjo a un varón en Tudela por parte de la Policía Local en una identificación rutinaria. Era conocido de los agentes por sus numerosos antecedentes y estaban alertados de su señalamiento.

Por otra parte, en un control rutinario de seguridad ciudadana agentes de la Comisaría de Estella el comportamiento de un conductor llevaró a los policías a realizar una requisa minuciosa del vehículo hallándole una bolsa con 107 gramos de speed.

CUATRO CONDUCTORES DENUNCIADOS

Por delitos contra la seguridad vial se han abierto diligencias a cuatro conductores por arrojar tasas delictivas en consumo de bebidas alcohólicas, en controles preventivos en Berriozar, al dar 0.71 Mg/L, y en Pitillas, arrojando una tasa de 0.97 Mg/L.

Finalmente, han sido investigadas dos mujeres, una en Tudela tras ser interceptada por su conducción errática y circular careciendo del permiso. La segunda, de 25 años, al circular con su permiso retirado y sufrir una salida de vía en Sangüesa (NA132). Resultó herida y fue necesario su traslado al Hospital Universitario de Navarra. Fue denunciada también por carecer del seguro obligatorio.