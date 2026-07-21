Tres heridos tras colisionar dos vehículos en Igúzquiza

PAMPLONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas este martes tras colisionar dos vehículos en la A-12 a la altura de Urbiola, en Igúzquiza, según han informado desde Emergencias.

El Centro de Gestión de Sos Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 13.50 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Estella, dos ambulancias de soporte vital básico y patrullas de la Policía Local y de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido en el punto kilométrico 49,5 de la carretera A-12 (Autovía del Camino de Santiago), a la altura de Urbiola, en el municipio de Igúzquiza. Ha sucedido cuando dos vehículos que circulaban en dirección Pamplona han colisionado por alcance.

Como consecuencia del siniestro tres personas han sido trasladadas por las ambulancias básicas al Hospital García Orcoyen, en Estella. Se trata de un varón de 27 años que ha sufrido policontusiones, un varón de 18 años con contusión en espalda y latigazo cervical y una mujer de 64 años con un latigazo cervical, todos ellos con pronóstico leve.

Efectivos de la Policía Foral investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro.