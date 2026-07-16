Tres heridos, uno de ellos muy grave, tras colisionar un coche y una furgoneta en Cintruénigo

PAMPLONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas la tarde del jueves, una de ellas muy grave, tras colisionar un coche y una furgoneta en la carretera N-113, en Cintruénigo.

El Centro de Gestión de Emergencias de Sos Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 16.39 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tudela, al equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), dos ambulancias de soporte vital básico, un helicóptero medicalizado y patrullas de la Policía Local y de la Policía Foral, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El siniestro se ha producido a la altura del punto kilométrico 92 de la carretera N-113 (Pamplona-Madrid), en el término municipal de Cintruénigo, cuando han colisionado frontalmente un coche, con un único ocupante, y una furgoneta en la que viajaban dos personas.

Después de ser liberado por los bomberos, el conductor del coche, un varón de 42 años, ha sido trasladado en el helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde ha quedado ingresado con politraumatismos de carácter muy grave.

Por otra parte, los dos ocupantes de la furgoneta han sido trasladados por las ambulancias básicas. Se trata de dos varones de 45 y 59 años que han sido trasladados al Hospital Reina Sofía de Tudela para valoración.

Como consecuencia del siniestro, la carretera N-113 ha quedado cortada en ambos sentidos desde las 16.55 horas hasta las 19.25 horas. Efectivos de la Brigada de Atestados de la comisaría de Tudela de la Policía Foral investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro.