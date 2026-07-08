Tres heridos en el segundo encierro de San Fermín, uno de ellos con una cornada en el brazo

Voluntarios de Cruz Roja atienden a un corredor tras el segundo encierro de los Sanfermines 2026, protagonizado por toros de la ganadería Cebada Gago. - EDUARDO SANZ

PAMPLONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El segundo encierro de las fiestas de San Fermín de 2026, protagonizado por los toros de Cebada Gago, ha dejado un balance de tres heridos, uno de ellos por asta de toro que ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.

Según el primer parte de heridos, un corredor ha sido atendido por una cornada en el brazo en el tramo de Telefónica y ha sido trasladado al centro médico.

Otras dos atenciones se han registrado ya en el interior de la Plaza de Toros. Se trata de un corredor con una contusión con deformidad en pierna, para el que se ha solicitado su traslado al HUN, y otro mozo con una hemorragia no masiva por caída en un brazo.