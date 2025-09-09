Tres personas trasladadas tras una salida de vía con vuelco en Olite

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han sido trasladadas la tarde de este martes tras sufrir una salida de vía con vuelco en ennlanautopista AP-15 en el término de Olite.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 19.14 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tafalla, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico, un equipo médico de la zona y patrullas de la Policía Foral, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El siniestro se ha producido cuando un coche se ha salido de la vía y posteriormente ha volcado a la altura del punto kilométrico 46 de la AP-15.

Como consecuencia del siniestro, los servicios de emergencia han trasladado a tres personas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Una ambulancia de soporte vital básico ha trasladado a dos mujeres, una de 60 años con dolor cervical y otra de 57 con una herida en el hombro, ambas con pronóstico leve. Por otra parte, la ambulancia medicalizada ha trasladado al tercer herido, un varón de 67 años con un traumatismo craneoencefálico (TCE) de pronóstico reservado.

Efectivos de la Policía Foral investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro.