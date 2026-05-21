Triple reconocimiento para la Unidad de Neumología Infantil del HUN en un congreso nacional

Equipo de neumopediatria: (de izqda. A dcha.): la Dra. Natividad Viguria, las enfermeras Carmen Ponce y Alicia Campion y la Dra. Laura Moreno. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Neumología Infantil perteneciente al Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Navarra (HUN) ha obtenido un triple reconocimiento en la última Reunión de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP), celebrada recientemente en Zaragoza. La unidad ha sido distinguida con dos premios, al mejor póster y al mejor caso clínico comunicado por residentes, y ha obtenido también una mención especial por su iniciativa en la creación de una herramienta específica para la educación sobre técnicas inhalatorias en los casos de asma.

Los inhaladores para el asma constituyen el tema del premio al mejor póster, recibido por un trabajo que analiza la utilización de contadores de dosis en los dispositivos dispensadores de salbutamol (un broncodilatador empleado en las crisis asmáticas) en las urgencias pediátricas de toda España. Las principales guías recomiendan que estos inhaladores dispongan de un contador de dosis para conocer con certeza si se ha agotado la medicación que contienen. Por su modo de funcionamiento, puede dar la sensación de que el inhalador dispone de fármaco, aunque este se haya consumido por completo, lo que podría provocar errores en el tratamiento, más graves en caso de una crisis asmática.

El póster ganador es un trabajo conjunto de la Unidad de Neumología infantil junto con la Unidad de Urgencias Pediátricas y Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de Navarra, y ha sido elaborado por las pediatras Natividad Viguria, Nuria Clerigué, María Erroz y Laura Moreno, la farmacéutica Regina Juanbeltz, y la residente de Pediatría Paula Morales.

Por otra parte, la residente de Pediatría del HUN Lucie Mariel recibió el premio al mejor caso clínico en neumología pediátrica presentado por residentes, por su análisis sobre una enfermedad intersticial pulmonar, actualmente sin tratamiento curativo, en la que se ha utilizado un medicamento innovador con buen resultado clínico y sin efectos secundarios.

Finalmente, recibió una mención especial una iniciativa de la neumopediatra Laura Moreno Galarraga. Se trata de una serie de vídeos educativos sobre técnica inhalatoria en edad pediátrica, dirigidos a la población para evitar el uso incorrecto de los inhaladores. Los vídeos, elaborados con la ayuda y participación de enfermeras y residentes del Servicio de Pediatría están alojados en la página web del HUN y son también accesibles mediante códigos QR. Este trabajo ha obtenido la aprobación y el aval de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica.