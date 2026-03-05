El TS dice que no es competente para autorizar que Koldo García comparezca por videoconferencia en el Parlamento foral

Archivo - El exasesor Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo en una foto de archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sala segunda del Tribunal Supremo ha contestado a Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos, quien se encuentra actualmente en prisión provisional, que no es competente para autorizar su comparecencia por videoconferencia en la comisión de investigación en el Parlamento de Navarra sobre las adjudicaciones realizadas por el Ejecutivo foral y que está fijada para el próximo miércoles, 11 de marzo.

En la providencia, la jueza señala que "esta Sala no es competente para efectuar pronunciamiento alguno" en cuanto a la petición de García de comparecer por videoconferencia, "por lo que lo aquí pretendido y las manifestaciones alegadas en el referido escrito, deberán ser reproducidas ante el Parlamento de Navarra".

Asimismo, señala que, en caso de que la comparecencia finalmente se practique por videoconferencia, "deberá ponerse en inmediato conocimiento de esta Sala con la antelación suficiente para poder dejar sin efecto el traslado" de Koldo García "ya gestionado con Instituciones Penitenciarias". En caso de que fuera denegada la práctica de videoconferencia, "la conducción ya acordada deberá practicarse con todas las medidas de seguridad oportunas".