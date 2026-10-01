El TSJN confirma 15 años y 9 meses de prisión para un quiromasajista por 7 agresiones sexuales a clientas en Pamplona

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PAMPLONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la condena a 15 años y 9 meses de prisión impuesta el pasado julio por la Audiencia Provincial a un quiromasajista por siete agresiones sexuales a cinco clientas en Pamplona.

Según recoge la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, el inculpado, de nacionalidad cubana, deberá indemnizar a las víctimas con un total de 39.000 euros.

Según han explicado desde el TSJN, el encausado, en prisión provisional por estos hechos, "llevó a cabo los tocamientos de carácter sexual durante las sesiones".

Se aprovechó "de las circunstancias personales, espaciales y de intimidad" en que se desarrollaban las actividades profesionales que prestaba a sus clientas, a las que, "con ánimo lascivo y de satisfacción sexual", sometió a tocamientos de naturaleza sexual sin su consentimiento.

Los siete delitos perpetrados sobre las cinco mujeres víctimas -dos de ellas sufrieron dos- se produjeron entre junio de 2023 y octubre de 2024. A finales de ese año fue detenido. Todas las víctimas "mostraron síntomas de trauma, ansiedad, miedo, vergüenza y alteraciones en su bienestar emocional derivadas de los hechos".

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial impuso 2 años y 3 meses de prisión por cada uno de los siete delitos, es decir, un total de 15 años y 9 meses. No obstante, el cumplimiento efectivo de la pena será de un máximo de 6 años y 9 meses, el triple de la pena fijada por cada delito.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJN, que desestima el recurso de la defensa, considera que la valoración probatoria fue "adecuada, coherente y suficiente" para justificar la condena.

Las víctimas "explicaron sus procesos de confusión, rechazo y decisión de denunciar tras percibir los tocamientos". La demora en interponer denuncia, según ratifica el Tribunal, "no invalidó sus relatos, dada la complejidad emocional y las corroboraciones objetivas existentes".

Tanto para la Audiencia Provincial como para la Sala, los testimonios de las víctimas fueron "coherentes, descriptivos y verosímiles".

En concepto de indemnización, dos de las denunciantes recibirán 12.000 euros cada una, otra dos 6.000 y una quinta, 3.000 euros.