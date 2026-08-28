Tudela celebra las fiestas de la juventud del 18 al 20 de septiembre

El concejal de Juventud de Tudela, Martín López. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tudela celebrará entre el 18 y el 20 de septiembre las Fiestas de la Juventud 2026, con una programación que contempla diferentes propuestas dirigidas a la población joven, como actividades musicales, gastronómicas y de ocio que se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad. El presupuesto destinado a estas fiestas asciende a 75.085,29 euros, IVA incluido.

El concejal de Juventud de Tudela, Martín López, ha destacado como novedad la organización, en colaboración con el área de Medio Ambiente, del festival Bizifest, que se celebrará el domingo 20 de septiembre y fusionará música, calle y bicicletas.

Por otro lado, ha informado de que, desde la concejalía de Servicios Contratados, se va a implementar un servicio especial de autobús nocturno con motivo de las Fiestas de la Juventud. "Este servicio se ha adaptado a los lugares en los que se van a celebrar los distintos actos, el viernes, en el centro de Tudela, y el sábado, en la Cooperativa de Labradores", ha explicado el edil. El servicio comenzará a las 22 horas y finalizará a las 2 horas.

Las actividades incluyen ruta por las peñas (el viernes 18 de septiembre de 20 a 23 horas), conciertos tributo (el viernes 18 de septiembre a las 23 horas en la plaza del Liceo), comida joven (el sábado 19 de septiembre a las 14 horas en los bajos de la plaza de toros), y Grand Prix intercuadrillas (el sábado a las 17 horas en la plaza de toros).

Además, habrá dos fiestas DJ, una el sábado de 18 a 21 horas para nacidos entre 2010 y 2014, ambos incluidos, con entrada gratuita, y otra el sábado de 22 a 4 horas, para jóvenes a partir de los 16 años. En ambos casos será en la Cooperativa de Labradores. El festival Bizifest, que fusionará música, calle y bicicletas, se celebrará el domingo a partir de las 10.30 horas en la plaza de los Fueros.

Las entradas para participar en la comida, Grand Prix y fiesta DJ podrán adquirirse desde este viernes, 28 de agosto, a las 12 horas, a través de la plataforma QR4events, mediante el código QR disponible en la cartelería de las Fiestas de la Juventud.

Para acceder a los recintos será necesario presentar el código QR correspondiente junto con el DNI original. Una vez comprobada la entrada, se entregará una pulsera que permitirá utilizar el servicio de barra.