Tudela coloca la primera piedra de las nuevas piscinas municipales de la avenida Narangel

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, durante el acto de colocación de la primera piedra de las nuevas piscinas municipales de la avenida Narangel. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela ha celebrado este miércoles el acto de colocación de la primera piedra de las nuevas piscinas municipales que se están construyendo en la avenida Narangel. Los trabajos, ya en marcha desde el pasado 16 de marzo, han sido adjudicados a la empresa Erki Construcción Sostenible S.L. por un importe de 4.298.398,88 euros (IVA incluido), conforme al proyecto redactado por Peralta-Ayesa SLP. En la actualidad se están ejecutando los movimientos de tierra.

El plazo de ejecución previsto es de 12 meses desde la firma del acta de replanteo, por lo que se estima que las nuevas instalaciones puedan entrar en funcionamiento en el verano de 2027.

El acto ha estado presidido por el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, junto al concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Zeus Pérez, y ha contado con la asistencia de representantes vecinales, miembros de la corporación municipal, técnicos municipales, responsables de la empresa adjudicataria y dirección facultativa de la obra.

Durante su intervención, Zeus Pérez ha subrayado que "la colocación de una primera piedra tiene siempre un carácter simbólico, representa el inicio de una obra, pero también el comienzo de una ilusión colectiva", y ha destacado que se trata de unas instalaciones "modernas, accesibles y preparadas para responder a las necesidades de los tudelanos de hoy y de las próximas generaciones".

Asimismo, ha afirmado que el futuro complejo será "un espacio lleno de vida, de actividad, de convivencia y de miles de momentos compartidos", y ha puesto en valor la capacidad de las ciudades para "avanzar cuando son capaces de mirar al futuro, planificar e invertir en proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas".

Posteriormente, se ha proyectado una recreación audiovisual del proyecto, que ha permitido a los asistentes conocer el diseño y la transformación prevista del entorno.

A continuación ha intervenido el alcalde de Tudela, quien ha destacado que "damos un paso decisivo e ilusionante al celebrar la colocación de esta primera piedra simbólica", con la que se inicia oficialmente la construcción de unas piscinas "muy esperadas por todos los tudelanos". El alcalde ha subrayado que no se trata solo de una infraestructura deportiva, sino de "un espacio pensado para el ocio, el encuentro y la convivencia de los tudelanos".

Toquero ha añadido que el proyecto forma parte del proceso de transformación urbana de la ciudad y ha defendido que se trata de "una inversión de futuro que contribuirá a seguir construyendo la ciudad que todos queremos".

En el acto se ha firmado el acta conmemorativa por parte del alcalde, el concejal de Urbanismo, representantes de la empresa constructora, la dirección de obra y técnicos municipales. El documento ha sido introducido en una urna junto a elementos representativos como periódicos del día, planos del proyecto y un pañuelico de fiestas.

A continuación, las autoridades han procedido a la colocación de la primera piedra en el espacio habilitado, en un gesto que simboliza el inicio de las obras.