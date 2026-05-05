El Ayuntamiento de Tudela instala una nueva red de desfibriladores en edificios municipales, espacios públicos y vehículos policiales - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela ha puesto en marcha una nueva red de 23 desfibriladores semiautomáticos instalados en edificios municipales, dependencias de Protección Civil, espacios públicos de la ciudad y vehículos de la Policía Municipal.

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, junto al concejal de Deportes y Virginia González, representante de la empresa adjudicataria, han visitado estos nuevos dispositivos.

El contrato ha sido adjudicado a Caryosa Hygienic Solutions, S.L. mediante arrendamiento sin opción de compra, con una duración de 48 mensualidades correspondientes a los años 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030, por un importe total de 39.320,16 euros (IVA incluido). La cuota mensual asciende a 819,17 euros (IVA incluido).

Entre las principales novedades destaca la reubicación de varios desfibriladores que anteriormente se encontraban en el interior de edificios municipales y que ahora pasan a estar instalados en el exterior, permitiendo su disponibilidad las 24 horas del día durante todo el año.

Esta medida se ha aplicado en el Ayuntamiento, el complejo Ribotas y el Conservatorio/Escuela de Música. Asimismo, se ha instalado un nuevo dispositivo en la vía pública junto a la entrada principal del colegio Elvira España.

En cuanto a la Policía Municipal, se ha ampliado el número de desfibriladores en sus vehículos, pasando de dos a cinco dispositivos, incluyendo uno adaptado para motocicleta.

Otra actuación relevante ha sido el traslado del desfibrilador de la Estación de Autobuses al barrio de la Azucarera, con el objetivo de "mejorar la cobertura en una zona con alta densidad de población, dado que existe otro equipo cercano en la estación de tren".

El contrato incluye además la formación anual de 80 personas en el uso de estos dispositivos. Recientemente, todos los agentes de la Policía Local han renovado su formación específica.

Asimismo, la empresa adjudicataria deberá garantizar que todos los desfibriladores estén registrados en la aplicación RAPIDA del Gobierno de Navarra, "facilitando así a la ciudadanía la localización del dispositivo más cercano en caso de emergencia".

Con este nuevo contrato, el Ayuntamiento pasa de 21 a 23 desfibriladores en servicio, a los que se suman cinco dispositivos de propiedad municipal, cuyo mantenimiento y reposición también están incluidos. Además, se incorpora un nuevo desfibrilador en el pabellón del I.E.S. Benjamín de Tudela.

En cuanto a la distribución de los desfibriladores, se han instalado en vitrinas exteriores (9 dispositivos): Protección Civil (Griseras), Teatro Gaztambide, Plaza Nueva, Ayuntamiento, Plaza de la Azucarera, Complejo Ribotas, Colegio Elvira España, Conservatorio/Escuela de Música y Plaza Padre Lasa.

También en vitrinas interiores (9 dispositivos): dependencias de Policía Municipal, Polideportivo Ciudad de Tudela, pabellón San Julián, Pabellón Griseras, Campos de fútbol Santa Quiteria, estadio Ciudad de Tudela, Centro Nelson Mandela, campos de fútbol Clara Campoamor y Centro Cívico Lourdes.

Asimismo, en vehículos de Policía Municipal (5 dispositivos): cuatro equipos para coches patrulla y uno adaptado para motocicleta.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Tudela "refuerza la seguridad en espacios públicos y municipales, ampliando la red de desfibriladores y mejorando la atención ante situaciones de riesgo vital".