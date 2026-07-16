Tudela lanza una campaña de prevención de agresiones sexistas para las fiestas de Santa Ana 2026

La concejala de Bienestar Social, Mujer e Igualdad de Tudela, Anichu Agüera, acompañada por integrantes del Consejo Municipal por la Igualdad, presenta la campaña de prevención de agresiones sexistas para las fiestas de Santa Ana 2026. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Bienestar Social, Mujer e Igualdad de Tudela, Anichu Agüera, acompañada por integrantes del Consejo Municipal por la Igualdad, ha presentado este jueves la campaña de sensibilización y prevención de agresiones sexistas con motivo de las fiestas de Santa Ana 2026, cuyo presupuesto asciende a 15.800 euros.

Agüera ha explicado que "desde el Ayuntamiento defendemos unas fiestas en las que el respeto y la seguridad sean la nota dominante" y "para ello trabajaremos de forma coordinada con todos los recursos necesarios".

Una de las principales actuaciones es la adhesión a la campaña del Gobierno de Navarra, impulsada por el Instituto Navarro para la Igualdad, con el lema 'En Tudela... Disfruta el placer de aceptar los límites'. Asimismo, se instalará un punto de información y prevención de agresiones sexistas en el quiosco de la plaza San Jaime, que el 28 de julio se trasladará al parque Padre Baztán con motivo de la Fiesta Joven. El punto permanecerá operativo del 23 al 30 de julio. Su horario será, el 23 y 24 de julio de mañana, y del 25 al 30 de julio de 12 a 15 horas y de 21 a 1.

La concejala ha explicado que este espacio ofrecerá información sobre la campaña, asesorará sobre los recursos disponibles ante cualquier tipo de agresión y recogerá incidencias. "Además, se ofrecerá un espacio de escucha y apoyo donde las personas podrán compartir, de forma voluntaria, experiencias y situaciones vividas a lo largo de su vida, contribuyendo a visibilizar una realidad que trasciende el contexto de las fiestas", ha añadido.

Durante las fiestas de 2025, el punto de información atendió a 1.125 personas, de las que 766 fueron mujeres y 359 hombres. "Los días de mayor afluencia fueron el 25, 29 y 30 de julio. En cuanto a la distribución por edades, el grupo más numeroso fue el de menores de 18 años, con un 22%; seguido del tramo de 46 a 55 años, con un 20%, y del de 56 a 70 años, con un 19,5%", ha explicado la edil.

El Ayuntamiento ha reeditado y actualizado la guía 'Tudela libre de agresiones sexistas. No mires para otro lado', de la que se han impreso 400 ejemplares. Además, incorpora un código QR que facilita su consulta en formato digital. La guía recoge información sobre los recursos disponibles, los horarios del punto de información, el contacto del Centro de Atención Integral a las Violencias Sexuales (CAIVS) y pautas de actuación ante una agresión.

"Queremos lanzar mensajes directos tanto a ellos como a ellas. A los chicos les pedimos que disfruten de unas fiestas saludables, que no utilicen el alcohol u otras drogas como excusa y que no sean cómplices de las agresiones. A las chicas les recordamos la importancia del empoderamiento colectivo, su derecho a vivir las fiestas en libertad y la confianza en su propio criterio", ha señalado Agüera.

La campaña incluye también el reparto de carteles con la mano roja, acompañados del teléfono 112 y de un código QR para descargar la guía, así como cartelería con el lema 'No mires para otro lado' y los horarios del punto de información. Además de distribuirse en bares y peñas, este año los materiales llegarán también a comercios de la ciudad y otros puntos de interés. Durante todas las fiestas se repartirán chapas con la mano roja, elaboradas por personas usuarias del Centro Ocupacional de Tasubinsa; abanicos con el lema 'No mires para otro lado'; ejemplares impresos de la guía, y carteles informativos.

Como novedad, este año también se distribuirán portavasos con la mano roja, símbolo del rechazo a la violencia contra las mujeres durante las fiestas. Este distintivo volverá a estar presente en los vasos reutilizables de las peñas, que un año más se han sumado a la iniciativa municipal de serigrafiarlos con la imagen de la campaña. Los establecimientos y peñas interesados en distribuir materiales podrán solicitarlos a través de la Técnica Municipal de Igualdad.

Como principal novedad de esta edición, el Ayuntamiento pondrá en marcha una campaña específica de sensibilización en redes sociales con el objetivo de acercar el mensaje preventivo a la población más joven y reforzar su difusión durante los días previos a las fiestas. Mediante un lenguaje cercano, dinámico y adaptado a estos canales de comunicación, los vídeos transmitirán mensajes sobre el respeto, el consentimiento, la corresponsabilidad y la importancia de no permanecer indiferentes ante cualquier manifestación de violencia contra las mujeres.

Con esta iniciativa se pretende reforzar el lema 'No mires para otro lado', promoviendo una actitud activa de toda la ciudadanía para prevenir las agresiones sexistas y contribuir a que las fiestas sean espacios seguros, igualitarios y libres de violencia.

Por otra parte, en colaboración con el Plan Municipal de Prevención de Adicciones de Tudela, se está desarrollando una campaña dirigida a la juventud para prevenir el consumo de alcohol y otras sustancias, así como las agresiones sexistas. El objetivo es ofrecer información preventiva mediante encuentros en los propios cuartos de fiestas, previamente concertados con las cuadrillas.

La campaña comenzó el pasado 14 de julio y finalizará el 17 de julio, con la participación de cinco cuadrillas integradas por más de 75 jóvenes de entre 16 y 27 años. Durante estas visitas se repartirán materiales informativos, el tríptico del servicio 'Voy y vengo', así como abanicos, portavasos, pulseras y chapas elaboradas para la campaña contra las agresiones sexistas.

Además, este año vuelven a organizarse dos sesiones informativas abiertas a toda la juventud mayor de 14 años, independientemente de que disponga o no de cuarto de fiestas. Estas sesiones tendrán lugar el viernes 17 de julio, a las 10.30 y a las 11.30 horas, en la Casa de la Juventud-Centro Cívico Lestonnac, donde también se entregarán los materiales de sensibilización.

Por último, Anichu Agüera ha recordado los teléfonos de referencia ante cualquier situación de emergencia o agresión sexista: 112 (Emergencias), 092 (Policía Local), y 016 (Atención a víctimas de violencia de género, gratuito y sin dejar rastro en la factura).

La concejala ha realizado un llamamiento a toda la ciudadanía para que "actúe con responsabilidad y no permanezca indiferente ante cualquier manifestación de violencia contra las mujeres". "Es responsabilidad de todas y todos responder frente a los agresores y atender a las víctimas de forma confidencial, respetuosa y segura para que nuestras fiestas sean un espacio de convivencia, libertad y respeto", ha concluido.