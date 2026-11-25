Cconcentración convocada por el Ayuntamiento de Tudela con motivo del 25N - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela ha celebrado este miércoles, 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una concentración institucional a las puertas de la Casa Consistorial.

Durante el acto se han guardado cinco minutos de silencio en memoria de las víctimas de la violencia machista y se han tocado 47 campanadas, una por cada una de las mujeres asesinadas por esta violencia.

Los actos conmemorativos continuarán esta tarde, a las 20 horas, en la Plaza de los Fueros, donde tendrá lugar una concentración ciudadana y la lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.