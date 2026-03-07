Turismo Navarra se suma al 8M con un vídeo para visibilizar y reconocer el papel de las mujeres en el sector

Imagen perteneciente al nuevo vídeo de Turismo Navarra con motivo del 8M. - GOBIERNO DE NAVARRA

La Dirección General de Turismo del Ejecutivo foral se ha sumado a la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a través de la realización de un video con el objetivo de visibilizar y reconocer el papel que realizan las mujeres en el sector turístico de Navarra.

Así, la pieza comparte el ejemplo de seis mujeres que trabajan en diferentes ámbitos turísticos en la Comunidad foral: la hostelería, la restauración, las actividades turísticas, el cicloturismo y el turismo enogastronómico. El video se difundirá durante este fin de semana a través de las redes sociales de Turismo Navarra.

En concreto, en el video han participado Alba Izaskun Rípodas Melero, pastora y quesera de la Quesería Marengo, de Isaba; Irantzu Lizarraga López, propietaria de la Casa Rural Iradia, en Eraul (Valle de Yerri); Haizea Luzuriaga Badiola, cocinera en Donamariako Benta, en Donamaria; Stephanie Mutsaerts Hermans, propietaria de la empresa Northern Spain Travel y diseñadora de rutas ciclistas; Susana Artola Vela, guía turística de Tudela; y Yoanna Abete Lerga, bodeguera en Bodegas Máximo Abete, de San Martín de Unx.

EMPLEO FEMENINO EN EL SECTOR TURÍSTICO NAVARRO

El empleo femenino en el sector turístico de la Comunidad foral representa el 63% de las afiliaciones a la Seguridad Social en ramas como las agencias de viaje, la restauración o los alojamientos. Este porcentaje supone un crecimiento del 0,2% respecto al año anterior, "por lo que se trata de una cifra que se puede considerar estable".

Si bien no hay diferencias significativas entre mujeres y hombres en cuanto a tipo de contrato (indefinido o temporal), modalidad de jornada (parcial o completa) o tipo de empleo, sí que se puede apreciar una evolución distinta con respecto a la edad de las personas empleadas en el sector. En este sentido, el empleo masculino tiene a concentrarse en las edades más bajas (menores de 45 años) y el de las mujeres, en las edades más altas, siendo la franja más presente la que va desde los 56 hasta los 64 años.