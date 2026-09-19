Un turismo se sale de la vía y vuelca en la AP-15, en Peralta

Un turismo vuelca en la AP-15 a la altura de Peralta.
Un turismo vuelca en la AP-15 a la altura de Peralta. - BOMBEROS DE NAVARRA
Europa Press Navarra
Publicado: sábado, 19 septiembre 2026 18:49
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   PAMPLONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Dos mujeres han sido trasladadas este sábado para su valoración tras sufrir una salida de vía con vuelco con su turismo en el punto kilométrico 33 de la AP-15, en el término municipal de Peralta.

   El aviso del accidente se ha recibido a las 12.16 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Peralta, una ambulancia de Soporte Vital Básico, un equipo médico de Peralta y la Policía Foral.

   Las dos ocupantes del vehículo se encontraban fuera del vehículo a la llegada de los servicios de emergencia. Han sido trasladadas al centro de salud de Peralta para su valoración.

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