Un turismo se sale de la vía y vuelca en la AP-15, en Peralta

Un turismo vuelca en la AP-15 a la altura de Peralta. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han sido trasladadas este sábado para su valoración tras sufrir una salida de vía con vuelco con su turismo en el punto kilométrico 33 de la AP-15, en el término municipal de Peralta.

El aviso del accidente se ha recibido a las 12.16 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Peralta, una ambulancia de Soporte Vital Básico, un equipo médico de Peralta y la Policía Foral.

Las dos ocupantes del vehículo se encontraban fuera del vehículo a la llegada de los servicios de emergencia. Han sido trasladadas al centro de salud de Peralta para su valoración.