UAGN analiza si las empresas de inserción pueden ser una "alternativa ante las dificultades de contratación" del sector

PAMPLONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

UAGN está desarrollando una investigación para analizar "las dificultades de contratación del sector y explorar nuevas vías que puedan contribuir a darles respuesta", entre ellas la colaboración con empresas de inserción sociolaboral.

Según han indicado desde UAGN en un comunicado, "la falta de mano de obra es desde hace años una de las principales dificultades a las que se enfrentan las empresas agrarias navarras".

"Llevamos años denunciando que la falta de mano de obra se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza para los profesionales del campo y que está condicionando incluso las decisiones productivas: obliga a cambiar de cultivos o renunciar a determinadas producciones. Como organización agraria, nuestra obligación no es solo poner este problema sobre la mesa, sino también buscar y explorar nuevas fórmulas que puedan contribuir a mejorar la viabilidad de nuestras empresas", ha afirmado el presidente de UAGN, Félix Bariáin.

Las empresas de inserción sociolaboral son entidades que "combinan una actividad económica con un objetivo de inclusión laboral: ofrecen empleo y acompañamiento a personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social, facilitando su incorporación progresiva al mercado laboral ordinario".

Para las empresas agrarias, su colaboración "puede suponer una vía para acceder a personas trabajadoras, al tiempo que cuentan con el acompañamiento y seguimiento que realizan estas entidades durante los procesos de incorporación laboral, que puede durar hasta tres años".

Por ello, UAGN pretende analizar si esta fórmula "puede constituir una vía complementaria para abordar las necesidades reales de las empresas agrarias, qué perfiles podrían incorporarse, qué tipo de trabajos podrían cubrir y qué condiciones serían necesarias para que esta colaboración resulte viable y satisfactoria para ambas partes".

El proyecto, financiado por el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, contempla dos líneas de actuación complementarias. Por un lado, el desarrollo de una investigación para "conocer las dificultades de contratación de las empresas agrarias navarras, analizar el potencial de las empresas de inserción sociolaboral como posible alternativa y detectar qué empresas podrían estar interesadas en participar en un proyecto piloto que permita testar esta vía de colaboración".

Por otro, una campaña de sensibilización dirigida a las empresas del sector agrario para dar a conocer esta figura, su funcionamiento y las posibilidades de colaboración que ofrece.

UNA INVESTIGACIÓN PARA CONOCER LAS NECESIDADES DEL SECTOR

Para llevar a cabo el diseño y desarrollo de la investigación, UAGN ha contado con la colaboración del sociólogo Ander Mendaza, que está realizando un análisis "pormenorizado" de la información disponible hasta el momento y de la nueva información que está llegando a través de las diferentes herramientas metodológicas.

La investigación combina el análisis de estudios e información previa de UAGN con un trabajo de campo desarrollado en dos fases. La primera se ha basado en una encuesta enviada a cerca de 600 empresas que colaboran con UAGN para la contratación de personal, mientras que la segunda se completará con entrevistas semiestructuradas a diferentes empresas agrarias, con el objetivo de "profundizar en los resultados obtenidos y conocer sus necesidades concretas".

Los primeros resultados del estudio apuntan a que "más del 50% de las empresas agrarias encuestadas asegura haber tenido dificultades para cubrir puestos de trabajo". Además, "más del 75% estaría dispuesta a trabajar con empresas de inserción sociolaboral como una posible vía para afrontar sus necesidades de personal".

"Los primeros datos confirman algo que las organizaciones agrarias venimos constatando desde hace años: encontrar personas para cubrir determinados puestos de trabajo es una dificultad real para muchas empresas agrarias", ha explicado Delia González, responsable del área de empleo de UAGN. Por ello, se busca "dar un paso más allá, conocer mejor las necesidades de las empresas y analizar qué alternativas pueden funcionar realmente".

"Estamos analizando si la colaboración con las empresas de inserción puede ser útil y en qué condiciones como alternativa para disminuir la problemática de contratación de mano de obra en el campo", ha añadido Ander Mendaza.

Según ha apuntado, "los primeros resultados muestran una predisposición importante por parte del sector agrario, pero ahora necesitamos conocer mejor qué perfiles necesitan, qué dificultades encuentran y cómo podría articularse esta colaboración".

La investigación permitirá así "contrastar la información obtenida a través de las diferentes herramientas y obtener una visión más completa de las dificultades de contratación que afrontan las empresas agrarias navarras".

ACERCAR LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN AL SECTOR AGRARIO

La segunda línea de actuación del proyecto es una campaña de sensibilización dirigida a las empresas agrarias, con la que UAGN pretende dar a conocer las empresas de inserción sociolaboral, su funcionamiento y los servicios que pueden prestar a las empresas.

Estas entidades cuentan con experiencia en Navarra en la incorporación al mercado laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social y en la prestación de servicios profesionales en diferentes ámbitos.

"Está demostrado que las empresas de inserción son una vía eficaz de contratación y de acceso al empleo en otros sectores. Si están dando resultados, ¿por qué no habrían de funcionar también en el agro?", ha planteado Gonzalez.

La investigación y la campaña de sensibilización se desarrollarán durante las próximas semanas. UAGN prevé presentar los resultados y conclusiones del proyecto en octubre, junto con las posibles líneas de actuación que puedan derivarse del estudio.