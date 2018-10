UAGN asegura que la Renta Garantizada está suponiendo "un freno brutal" para encontrar trabajadores en el campo

Publicado 05/10/2018 12:21:41 CET

El sindicato dice que los agricultores demandan trabajadores y no los encuentran por las políticas "subsidiarias" del Ejecutivo foral

PAMPLONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato agrario UAGN ha asegurado que el cobro de la Renta Garantizada está suponiendo "un freno brutal a la hora de encontrar trabajadores" para las campañas agrarias y ha advertido de que a día de hoy la situación de los agricultores es "desesperante" porque "demandan trabajadores y no los encuentran por las políticas subsidiarias que está implantando este Gobierno".

Así lo ha señalado en rueda de prensa el presidente de UAGN, Félix Bariáin, quien ha puesto de manifiesto que "hay productos que corren el peligro de quedarse en las fincas sin poder ser recolectados; hay agricultores que han labrado superficies de hortaliza por la falta de esos trabajadores y hay agricultores que se van a inclinar por ir a cultivos extensivos para no tener que depender de esa mano de obra asalariada".

Tras destacar que el sindicato es "consciente" de que el trabajo en el campo es "complicado, a la intemperie y estacional", Bariáin ha opinado que la Renta Garantizada es "un fracaso absoluto" del Gobierno foral. "Esta organización desea y exige que todo el mundo que de verdad necesite la ayuda la tenga, pero no podemos tolerar el fraude en el cobro de esas subvenciones. Se rechaza el trabajo", ha remarcado.

Según ha indicado, "toda esta situación comienza cuando este Gobierno toma posesión", ya que hasta ese momento "había un convenio y un plan de empleo que nos permitió hacer más de 60.000 contratos desde 2007, contratos en base de un convenio laboral donde se explicaba al que contrataba de sus obligaciones con respecto al asalariado y al trabajador de sus derechos".

Sin embargo, ha criticado que el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, "en el minuto uno de juego nos dijo que ese convenio se eliminaba por cuestiones meramente políticas, cuando era un rotundo éxito". A partir de ahí, ha agregado Bariáin, "tenemos un departamento nulo de iniciativas, que a pesar de nuestro reiterado ofrecimiento no ha sido capaz de plasmar ni una sola propuesta para el sector".

El presidente de UAGN se ha preguntado "cómo es posible que el presupuesto destinado a Renta Garantizada sea mayor que el presupuesto global destinado a agricultura y ganadería, cuando precisamente estamos demandando empleo". Y ha remarcado que "hoy una persona que cobra Renta Garantizada, parte de la base de 610 euros, cerca de 1.000 si son dos personas, con ayudas de alquiler, escolarización y dinero que no tributa".

"Es muy difícil, prácticamente imposible que alguien, si no existe un control, que no existe vaya a trabajar prácticamente por el mismo dinero. Nos dicen o pagas en B, que no lo hacemos, o si no, no trabaja", ha relatado Bariáin, quien ha precisado que el perfil de trabajadores que rechazan los empleos es "en un alto porcentaje" inmigrante.

Ha criticado que la respuesta del Departamento de Laparra ante esta situación sea que "denunciemos" cuando "no es nuestra labor", sino de los técnicos del departamento y en última instancia de Policía Foral, y ha señalado, además, que "no podemos denunciar porque no sabemos ni los nombres, porque no tenemos la base de datos que teníamos cuando contábamos con el plan de empleo".

EXIGEN UN SEGUIMIENTO "REAL"

En esta línea, se ha preguntado "si hay un seguimiento real, no solamente en base a una estadística y hojas 'excel' de los perceptores de estas ayudas" y ha pedido "más" efectivos de Policía Foral para las labores de inspección y saber "cuántos expedientes se han realizado y cuántos han conllevado sanciones efectivas" teniendo en cuenta que "sigue habiendo personas que no quieren trabajar".

También ha cuestionado Bariáin que de los 3 millones de euros presupuestados en ayudas para empresas que contraten a perceptores de Renta Garantizada "no se vayan a gastar apenas 300.000" y se ha preguntado "cómo es posible que habiendo bajado el índice de paro aumenten los perceptores de Renta Garantizada". Un dato que, a su juicio, pone en evidencia que existe "un efecto llamada".

Por todo esto, el presidente de UAGN ha animado a los miembros de Gobierno a que "salgan del Palacio de Navarra, se den una vuelta por los pueblos, vean la situación que hay y como cultivos se tienen que estar abandonando por falta de recolectores para dar cuenta de lo nefasto de su política, de su control y que de verdad hay que ponerle solución a esto".

"El año que viene nos estamos jugando muchos puestos de trabajo. Estamos hablando de miles de puestos de trabajo eventuales durante la campaña", ha advertido Bariáin, quien ha considerado que "controlando este tipo de políticas sociales y obligando a que se acepte el puesto de trabajo, somos capaces de generar muchísimo empleo".