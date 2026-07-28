UAGN conoce en San Martín de Unx un modelo de desarrollo territorial construido en torno al vino

Archivo - La plantilla de UAGN participa n una jornada técnica para conocer en San Martín de Unx el modelo de desarrollo territorial construido en torno al vino. - UAGN - Archivo

PAMPLONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de UAGN ha participado recientemente en una jornada técnica para conocer en San Martín de Unx el modelo de desarrollo territorial construido en torno al vino.

La jornada ha permitido descubrir un proyecto que ha convertido el patrimonio vitivinícola, el paisaje y la colaboración entre bodegas, viticultores e instituciones en una vía de desarrollo económico, social y de identidad para el pueblo. La jornada ha sido organizada por el Club Agroalimentario A-UNA.

A través de una estrategia compartida entre bodegas, viticultores, Ayuntamiento y otros agentes locales, San Martín de Unx ha convertido su tradición vitivinícola en un elemento diferenciador capaz de generar actividad económica, reforzar la identidad del municipio y proyectar su riqueza patrimonial más allá de sus fronteras, según ha destacado UAGN en una nota.

La jornada comenzó en la Casa Muruzábal con la bienvenida de Javier Leoz, alcalde de San Martín de Unx, y Félix Bariáin, presidente de UAGN.

"En UAGN creemos que es fundamental acercar a nuestra plantilla proyectos que demuestran que el sector agroalimentario va mucho más allá de la producción. San Martín de Unx es un ejemplo de cómo un territorio puede construir un proyecto común a partir de sus recursos, generando valor añadido, oportunidades y futuro para el medio rural", destacó Félix Bariáin.

La sesión continuó con la charla 'San Martín de Unx, una tierra hecha vino', en la que participaron Elena Arraiza, periodista especializada; Íñigo Méndez, técnico de proyectos en Fundación Emplea; y Julián Palacios, presidente de la Asociación Viñedos y Bodegas de San Martín de Unx.

Durante el encuentro se explicó la evolución del sector vitivinícola del municipio y, especialmente, el trabajo conjunto que se está desarrollando para convertir el vino en un eje de desarrollo territorial, poniendo en valor el paisaje, el patrimonio, la cultura y la actividad económica ligada al viñedo con la creación de la marca colectiva San Martín de Unx.

Julián Palacios señaló que "en San Martín de Unx no hablamos solo de vino, hablamos de un proyecto de pueblo". "El vino es el hilo conductor que une nuestro paisaje, nuestras bodegas, nuestra historia y las personas que vivimos aquí. Nuestro objetivo es que quien nos visite entienda que detrás de cada botella hay un territorio vivo, con identidad propia y con un enorme potencial de futuro", afirmó.

Tras la sesión, la plantilla de UAGN realizó un recorrido por el entorno para conocer la relación entre el viñedo y el paisaje, profundizando en las características agronómicas del territorio, la gestión de los cultivos y los principales retos que afronta actualmente el sector vitivinícola.

La jornada concluyó con la visita a Bodegas Máximo Abete, un proyecto familiar vinculado a San Martín de Unx, donde los asistentes conocieron el proceso de elaboración y comercialización de sus vinos y participaron en una cata comentada de diferentes referencias.

Con iniciativas como esta, el Club Agroalimentario A-UNA continúa acercando proyectos innovadores y experiencias inspiradoras del sector agroalimentario navarro, favoreciendo el conocimiento de modelos de éxito que contribuyen a fortalecer el tejido económico y social del medio rural.

UAGN ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de San Martín de Unx, de la Asociación Viñedos y Bodegas de San Martín de Unx, de Fundación Emplea y de Bodegas Máximo Abete por hacer posible esta jornada y compartir un proyecto que demuestra "cómo el vino puede convertirse en una herramienta de desarrollo, identidad y futuro para un territorio".