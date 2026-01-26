UAGN y EHNE convocan una manifestación en Pamplona y un corte de carretera en Castejón contra el acuerdo de Mercosur

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, y el presidente de EHNE Nafarroa, Fermín Gorraiz - EUROPA PRESS

PAMPLONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

UAGN y EHNE Nafarroa han convocado una manifestación este jueves en Pamplona en contra del acuerdo de Mercosur y "en defensa del sector primario". Además, han anunciado para este miércoles un corte de carretera en Castejón.

Así lo han dado a conocer este lunes en una rueda de prensa el presidente de UAGN, Félix Bariáin, y el presidente de EHNE Nafarroa, Fermín Gorraiz.

La manifestación, enmarcada en las movilizaciones acordadas en el ámbito nacional entre UPA, ASAJA y COAG, partirá a las 18 horas desde la avenida de Zaragoza y finalizará en la Plaza del Castillo, donde se dará lectura a un comunicado. El corte de carretera previsto para el miércoles 28 en Castejón por el momento está sin autorizar, por lo que se desconoce su ubicación exacta y duración.

Ambas entidades han emplazado a UCAN y a Semilla y Belarra a participar en las movilizaciones, a las que también se invita a "todos los agricultores y ganaderos de Navarra". "La agricultura y la ganadería tiene que salir a las calles para demostrar lo que se está haciendo con ellos. Se lleva décadas jugando con ellos, llevamos décadas siendo nosotros la moneda de cambio de todos los tratados internacionales", ha criticado Bariáin, que ha advertido de que con el acuerdo de Mercosur "se va a cambiar negocio por salud".

Gorraiz ha subrayado que acuerdos como el Mercosur y el de UE-India favorecen "al sector industrial en detrimento del sector primario". "Los grandes beneficiados son las grandes multinacionales y empresas exportadoras, y con esto se garantiza que estén los supermercados llenos, que las estanterías estén llenas, pero va en detrimento de la calidad alimentaria", ha advertido.

Félix Bariáin ha afirmado que la movilización del jueves "no es una manifestación de la agricultura y la ganadería, que por supuesto que lo es, es una manifestación de la ciudadanía". "No tiene sentido que nosotros cumplamos infinidad de normas para que esos alimentos lleguen sanos y seguros a la ciudadanía, y abrir la puerta a que entren productos sin control", ha apuntado.

Según ha subrayado, "nosotros lógicamente estamos a favor de ese acuerdo, pero siempre que haya cláusulas de reciprocidad donde lo que se pide aquí se pida también a los productos que vienen de fuera". "Creemos que es lo justo, creemos que es de justicia, y creemos que si algún político le da a la tecla del 'sí' en los términos en los que está planteado este acuerdo tendrá que explicar los intereses ocultos que está manejando", ha manifestado.

Bariáin ha señalado que "el Parlamento Europeo la semana pasada le pegó una bofetada a la señora von der Leyen y al resto de partidos que apoyaban el acuerdo en los términos planteados -aquí en nuestro país, fundamentalmente Partido Popular, Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco-, y se abren dos escenarios: uno, esperar a que resuelva el Tribunal Superior de Justicia Europea, que estamos hablando de un mínimo de 16 meses y se habla de dos años; o dos, aprobar provisionalmente el acuerdo y que se pueda empezar a mercadear con productos de Mercosur en los términos planteados en el acuerdo".

Ha apuntado Bariáin que el acuerdo, en los términos planteados actualmente, supone "un clarísimo riesgo para la salud de los consumidores, porque aquí se nos han prohibido ciertas materias activas por ser nocivas para la salud -posiblemente cancerígenas y que posiblemente que puedan afectar al sistema endocrino, no estamos hablando de temas menores- y sin embargo a los productos que vienen desde allí no se efectúa ningún control".

TUITS CON "MENTIRAS" DE LOS MINISTROS PLANAS Y CUERPO

Por otro lado, Bariáin ha criticado "dos tuits que son una mentira y además vienen de dos personas que tienen responsabilidad en el Gobierno de España". Uno, ha dicho, corresponde al ministro de Industria y de Comercio, Carlos Cuerpo, que afirmó "que toda la mercancía que entra a este país se controla".

"Es mentira con mayúsculas, está mintiendo a la ciudadanía y me parece un hecho de suma gravedad. Sabe perfectamente que solamente el 0,0082% de la mercancía se controla. Y un ministro no puede decir que se controla toda la mercancía y que toda la mercancía que entra en este país cumple los estándares de calidad. Eso es engañar a la ciudadanía", ha dicho.

El otro tuit es del ministro de Agricultura, Luis Planas, "que ha hablado en los mismos términos", algo "más grave todavía si cabe, porque este sabe de qué va el tema, el otro solamente se dedicaba al comercio". "Este sabe que en la Unión Europea es imposible controlar, sabe las materias activas que tenemos nosotros prohibidas y sabe perfectamente las materias activas que se emplean en otros países", ha apuntado.

Por tanto, "no sabemos a qué intereses se están plegando estos partidos políticos, se están plegando el Parlamento Europeo a la hora de firmar este acuerdo cuando dejan en un segundo plano la salud de la ciudadanía y cuando utilizan todos los medios a su alcance para intentar blanquear un acuerdo que en los términos en los cuales está planteado lo que está haciendo es introducir alimentos sin control, introducir alimentos con materias activas que están prohibidas aquí", ha incidido, tras añadir que también "se está fomentando traer alimentos emitiendo CO2 durante cuatro semanas atravesando el océano cuando esos alimentos se pueden producir aquí en Navarra", y "fomentando la deforestación de zonas como el Amazonas".