UAGN pide "compatibilizar" el trabajo agrario con la prevención de incendios y que no se "paralice" el sector

Félix Bariáin, presidente de UAGN. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, ha compartido la preocupación del Gobierno de Navarra ante la situación de "altísimas temperaturas" a la vez que ha pedido "compatibilizar" el trabajo agrario con las medidas de prevención de incendios para que no haya "una paralización total" del sector.

En declaraciones a los medios de comunicación, Bariáin ha destacado que "al final estamos trabajando con máquinas de fricción, que necesitan trabajar a altísimas temperaturas" y cuyo trabajo "es el sustento de muchísimas familias aquí en Navarra". Por ello, ha defendido que "hay que compatibilizar el trabajo con la precaución e intentar entre todos que no haya ningún problema". Especialmente, ha pedido que "no se focalice ese riesgo directamente en la agricultura" y ha recordado que, además de las labores de cosecha, "también se hacen otros trabajos fuera de nuestro sector que yo no veo que se les apunte tanto con el dedo".

Bariáin ha puesto en valor el trabajo de los agricultores que "han salido con los tractores a intentar frenar y apagar" incendios y ha lamentado que el reconocimiento por parte del Gobierno foral no venga acompañado de una compensación por los daños sufridos en estos trabajos. "Ha habido tractores quemados, ha habido gasoil que se emplea y no ha habido un seguro que haya cubierto esto", ha señalado. Por eso, ha considerado que "por lo menos" debe haber un seguro que cubra las posibles averías o daños que sufra esta maquinaria durante las labores de extinción.

Tras reunirse con representantes del Gobierno de Navarra para abordar la situación de riesgo de incendios, el presidente de UAGN ha destacado que la "precaución" es algo que están instalado en el sector primario hace mucho. Ha explicado que "cuando se activen las meteoalertas" el Ejecutivo foral puede activar el PLATENA (Plan Territorial de Protección Civil de Navarra) y ha pedido que no conlleve "una paralización total" como el año pasado. "Fue un escaparate para mostrarnos el potencial que tiene el Gobierno para parar un sector sin justificación de ningún tipo", ha criticado.

Ha considerado que lo ocurrido el año pasado "fue un exabrupto por parte de la presidenta y la consejera de Interior -entonces Amparo López-, donde con nocturnidad y alevosía paralizaron todo un sector". "Reconocieron que había sido un error y nosotros hemos intentado durante este año seguir con el diálogo que ya teníamos antes para que estas situaciones no se vuelvan a producir", ha indicado.

Por ello, ha esperado que "este año, cualquier medida o actuación que vaya a hacer el Gobierno de Navarra sea con diálogo previo y no sea como el año pasado, que nos enteramos por Twitter que se paralizaba un sector a las 11 de la noche sin haber tenido ninguna llamada ni por parte de ningún consejero ni de la presidenta del Gobierno". A su vez, ha destacado que el trabajo del sector es este año "más difícil" debido al aumento en los precios del gasóleo y los fertilizantes y por el "bajo precio que tiene el cereal".

Asimismo, Bariáin ha pedido a Policía Foral, Bomberos y Protección Civil que, cuando haya un incendio, se cuente con los ayuntamientos, con los vecinos y los agricultores. "Nadie como una persona que habita en un pueblo conoce ese pueblo", ha remarcado.

Según ha explicado, las restricciones en el sector varían en función del nivel de las meteoalertas. En nivel amarillo "permite cosechar sin restricciones, con un observador, llevando un tractor con un apero y con agua, siempre con medidas de protección en cosechadoras y en tractores como extintores y mochilas con agua". Cuando ya pasa a nivel naranja "se prohíbe toda la cosecha a partir de las 2 de la tarde" y cuando hay nivel rojo "se paraliza la actividad en según qué sectores".

EN CONTRA DE LA REINTRODUCCIÓN DEL OSO EN EL PIRINEO

Por otro lado, al hilo de la preocupación expresada este miércoles por ganaderos del Pirineo por la presencia de ejemplares de oso, Bariáin ha recordado la postura de UAGN contraria a la reintroducción de este animal "de manera artificial". Una actuación que "cambia los manejos del ganado".

En este sentido, ha dado la enhorabuena al joven que grabó este fin de semana a un oso corriendo por la carretera NA-140, entre las localidades navarras de Ezcároz y Ochagavía "porque ha vuelto a poner otra vez el problema encima de la mesa".

Félix Bariáin ha destacado que "esto no es Cabárceno" y ha recordado que "una de las cuestiones que se nos hablaba entonces -sobre la reintroducción del oso- era que el turismo iba a venir a ver el oso". "Me gustaría saber cuántas personas han venido a ver osos a Navarra y cuál es el beneficio económico que ha tenido Navarra con la reintroducción del oso", ha planteado.

El presidente de UAGN ha destacado que la ganadería extensiva "tiene un problema, que es el relevo generacional, la rentabilidad" y unos pueblos que están "totalmente abandonados". Ha criticado el estudio presentado el Departamento de Cohesión Territorial sobre el impacto real de la población temporal en las zonas rurales de Navarra, en el que "nos han hecho un seguimiento vía móvil para ver quién duerme o quién no duerme en los pueblos".

Bariáin ha exigido al Gobierno de Navarra que se deje de "esas tonterías" y apruebe en el Parlamento foral la Ley de Despoblamiento, en la que se recoja un apartado para que "se corrijan cuestiones que se están haciendo durante muchas décadas" a nivel medioambiental y que "son totalmente tendentes a expulsar a la gente de los pueblos".