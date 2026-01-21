UAGN valora la posición del Parlamento Europeo frente a Mercosur y pide al Gobierno foral que "rectifique"

Archivo - El presidente de UAGN, Félix Bariáin, junto a una representación de la organización agraria en una manifestación en Bruselas. - UAGN - Archivo

PAMPLONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) ha reclamado este miércoles al Gobierno foral que "rectifique" las declaraciones en las que realizaba una valoración "globalmente positiva" sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. La organización agraria navarra ha destacado además como "un paso fundamental el aval del Parlamento Europeo" para someter este acuerdo a control jurídico.

La organización agraria ha resaltado en una nota que esta decisión del Parlamento Europeo es también "fruto del papel activo" que UAGN, a través de ASAJA, ha desempeñado desde la Vicepresidencia del COPA, impulsando las movilizaciones celebradas en Bruselas y Estrasburgo.

UAGN ha subrayado que "solo a través de organizaciones agrarias fuertes, organizadas y con presencia en los centros de decisión europeos es posible defender los intereses del campo y alcanzar logros como este", y ha agradecido "el compromiso de los agricultores y ganaderos que han salido a la calle para exigir un acuerdo justo y equilibrado para el sector agroalimentario".

Por otro lado, UAGN ha afirmado que las declaraciones del portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, sobre el acuerdo UE-Mercosur "resultan inaceptables para el sector primario" y ha exigido "el rechazo del acuerdo en los términos planteados en la actualidad".

UAGN ha expresado "una profunda preocupación" ante la valoración del Ejecutivo foral. El presidente de la organización agraria, Félix Bariáin, ha reclamado "un cambio de actitud claro" por parte del Gobierno de Navarra. "No podemos permitir valoraciones triunfalistas desde los despachos, apelando a que se trata del logro más importante de la política exterior de la UE y que marca un antes y un después en las relaciones comerciales, mientras en el campo lo vivimos como una auténtica amenaza. Este tratado, tal y como está planteado, pone en serio riesgo a nuestras empresas", ha afirmado.

Bariáin ha insistido así en que el Gobierno de Navarra "rectifique, y ponga en valor y no utilice como moneda de cambio al sector primario en un acuerdo comercial tan importante como Mercosur". "Si para el Gobierno de Navarra la actual redacción del acuerdo Mercosur es el logro más importante de la UE, significa que el valor que da a la producción local es insignificante", ha advertido.

El presidente de UAGN ha reivindicado que "el campo navarro no puede seguir siendo la moneda de cambio de la política comercial europea". "Llevamos años soportando una competencia desleal derivada de acuerdos internacionales que permiten la entrada de productos agrícolas y ganaderos procedentes de terceros países que no cumplen los mismos estándares sociales, laborales, medioambientales y sanitarios que se exigen a nuestros profesionales. Este acuerdo es cambiar economía por la salud de la sociedad", ha manifestado Bariáin.