El consejero Domínguez participa en el 50 aniversario de la Clínica. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este año se cumple medio siglo desde que al Clínica Ubarmin abriera sus puertas. Un tiempo en el que el centro de Elcano ha pasado de estar gestionado en sus inicios por un grupo de mutuas a integrarse en el Hospital Universitario de Navarra (HUN), pero manteniendo una intensa actividad asistencial, como lo demuestran las 158.924 atenciones que se realizaron en 2025, incluyendo ingresos, consultas, intervenciones quirúrgicas y sesiones de rehabilitación.

Este viernes se ha celebrado en su salón de actos un acto homenaje organizado por una comisión de antiguos profesionales del centro que ha sido inaugurada por el consejero de Salud del Gobierno foral, Fernando Domínguez. "Celebrar este aniversario de Ubarmin es celebrar una trayectoria de atención sanitaria, de conocimiento, de especialización y de servicio público. Pero, por encima de todo, es celebrar a las personas que han hecho posible que este centro sea hoy una referencia de nuestra sanidad pública", ha iniciado el consejero.

En esta línea también ha recordado que "Ubarmin tiene una historia que nos recuerda que las conquistas colectivas merecen ser reconocidas y protegidas". "Su integración en el sistema sanitario público navarro fue también el resultado de años de compromiso y movilización de sus profesionales, con el respaldo de una sociedad que entendió que este centro debía seguir al servicio de toda la ciudadanía", ha dicho.

A día de hoy Ubarmin centraliza la actividad no urgente de Traumatología y Cirugía Ortopédica del HUN, y tiene también un relevante papel en Rehabilitación y Neurorrehabilitación. En 2025, se realizaron 6.070 intervenciones quirúrgicas en el centro, en su mayoría de Traumatología. El centro registró además 3.291 ingresos durante ese año y atendió un total de 51.951 consultas, entre primeras visitas (14.523), revisiones (31.825) y consultas no presenciales (5.603). También se realizaron 97.612 sesiones de rehabilitación a 8.603 pacientes.

En Ubarmin, actual centro D del HUN, desarrollan su labor un total de 461 profesionales. El edificio está enteramente climatizado y dispone de 110 camas de hospitalización y de ocho quirófanos. En 2027, se realizará una intervención en su cuarta planta que servirá para incrementar el espacio destinado a la hospitalización. Además, para años siguientes está previsto incorporar al equipo de radiología del centro una resonancia magnética y un escáner (TAC), una mejora tecnológica que supondría una inversión cercana a los 3,5 millones de euros, incluyendo las obras y el coste de los aparatos.

UN EDIFICIO SINGULAR CON VARIOS RECONOCIMIENTOS

La Clínica Ubarmin terminó de construirse en el término de Elcano (Valle de Egüés) en 1975, aunque inició su actividad asistencial al año siguiente. Curiosamente, toma su nombre de un topónimo situado a orillas del río Araquil, entre las localidades de Izcue e Ibero, donde estaba planificada su construcción inicialmente, si bien cuando se decidió su ubicación definitiva se mantuvo la denominación prevista en un comienzo.

El edificio fue concebido por el arquitecto Fernando Redón y su singular diseño, en el que destacan las casi 1.500 características cúpulas blancas que forman su cubierta (renovadas en 2023 para la mejora de la eficiencia energética del edificio), ha merecido varias distinciones, como su reconocimiento como edificio moderno sobresaliente por la Fundación Docomomo Ibérico, organización de ámbito internacional que tiene como objetivo inventariar, divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico del siglo XX. Figura, además, en el inventario patrimonial de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana y sus instalaciones han servido como localización de diversas películas y producciones audiovisuales.

DE LA AMENAZA DE CIERRE A SU INCORPORACIÓN A LA SANIDAD PÚBLICA

El centro fue promovido por varias mutuas patronales para el tratamiento y la rehabilitación de lesiones derivadas de accidentes laborales. No obstante, los problemas económicos a los que tuvo que enfrentarse prácticamente desde un inicio acarrearon un déficit creciente, que amenazó seriamente su viabilidad, lo que se tradujo en sucesivos avisos de cierre, impagos o retrasos en el pago de las nóminas a sus trabajadores, ha indicado el Gobierno foral.

Ante esta situación, estos últimos emprendieron una serie de movilizaciones que darían lugar a un proceso de lucha que se prolongaría durante 14 años y en el que se desarrollaron múltiples actividades para recabar el apoyo social y ciudadano, como reuniones con partidos políticos, asociaciones vecinales y ayuntamientos, además de difusión de folletos informativos, pegadas de carteles y hasta obras de teatro en Pamplona y otras localidades. Se realizaron también manifestaciones contra el cierre, encierros en los locales de las mutuas, huelgas de hambre, o la permanencia ininterrumpida durante dos semanas en el quiosco de la Plaza del Castillo en el invierno de 1984.

Como resultado, y después de soluciones parciales, como el traslado a Ubarmin de parte de la actividad del Servicio de Traumatología y de Rehabilitación de la Residencia Virgen del Camino en 1979, en 1990 el antiguo INSALUD asumió la titularidad del centro. Finalmente, en 1991, tras el traspaso de las competencias de salud al Gobierno de Navarra, Ubarmin pasó a formar parte del Servicio Navarro de Salud.

Desde entonces, el otro gran hito que ha vivido el centro de Elcano se sitúa en 2010, con su incorporación, junto con los otros dos hospitales públicos de Pamplona y los centros de consultas, al Complejo Hospitalario de Navarra, precedente del actual Hospital Universitario de Navarra, lo que supuso una reordenación de su labor para albergar la actividad unificada de Traumatología y Rehabilitación.

Como en el conjunto de la sanidad navarra, la pandemia del covid supuso una cierta interrupción de su normalidad, cuando el centro se empleó para el ingreso de pacientes no covid de Medicina Interna y Geriatría, atendidos por profesionales de ambas especialidades.

ACTOS DEL 50 ANIVERSARIO

Con motivo del aniversario, la comisión organizadora ha preparado una exposición de imágenes y recortes de prensa que recorre la evolución histórica de las movilizaciones laborales y sociales que concluyeron con la incorporación de la Clínica Ubarmin en el Servicio Navarro de Salud. Esta exposición permanecerá instalada en el centro hasta el 30 de noviembre.

Dentro de los actos para conmemorar el aniversario, se ha realizado también una sesión en la que se ha repasado el presente y el pasado del centro, y ha tenido lugar también una conferencia a cargo de Carmen Fuertes Goñi y Javier Abad Vicente, en representación de la Asociación para la Defensa de la Salud Pública de Navarra.