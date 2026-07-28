UGT advierte de "importantes desigualdades" pese a la reducción del desempleo

PAMPLONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Navarra considera que la EPA del segundo trimestre del año 2026 "deja una fotografía del mercado laboral con luces y sombras ya que, si bien el desempleo ha disminuido y la ocupación ha aumentado respecto al trimestre anterior, persisten importantes desigualdades".

Desde el sindicato han considerado en una nota que la EPA "refleja una evolución favorable del mercado laboral navarro en este último trimestre, pero estos resultados no pueden ocultar las debilidades estructurales que siguen caracterizando el mercado de trabajo, desigualdades que siguen afectando especialmente a mujeres y personas jóvenes".

En concreto, según ha destacado UGT, las mujeres continúan registrando una tasa de paro superior a la de los hombres y siguen concentrando mayores niveles de temporalidad y parcialidad, "una realidad que limita su estabilidad laboral, reduce sus salarios y tiene consecuencias directas sobre sus cotizaciones y sus futuras pensiones".

La organización sindical también ha considerado "preocupante la tasa de paro juvenil, que se sitúa en el 27,45%, siendo más del tripe de la tasa de desempleo total de Navarra (8,07%)".

A todo esto, según ha apuntado UGT, "se suma un notable incremento del paro de larga duración, que ha aumentado de un 22,3% a un 32,4% en este último trimestre". "Es decir, del total de personas paradas en Navarra (27.700), 9.000 personas llevan más de un año en el desempleo", ha indicado.

Por todo esto, desde UGT han defendido que "el positivo descenso del desempleo y el incremento de la ocupación en este último trimestre no nos pueden llevar a la autocomplacencia". "No podemos limitarnos a generar empleo, sino que debemos poner todos los esfuerzos a crear empleo de calidad, estable, con derechos y sin desigualdades", ha destacado Eva Azanza, secretaria de Área Externa y Política Sindical de UGT Navarra.

En su opinión, "es prioritario seguir fortaleciendo la negociación colectiva, avanzar en la reducción de la temporalidad y la parcialidad involuntaria, reforzar las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, y seguir impulsando medidas específicas para combatir el desempleo juvenil y el paro de larga duración".