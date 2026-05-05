UGT advierte de que el paro "sigue teniendo rostro de mujer pese al descenso del desempleo" en Navarra

PAMPLONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

UGT Navarra ha afirmado que los datos de afiliación a la Seguridad Social y de paro publicados este martes "muestran, como suele ser habitual en el mes de abril, buenos resultados en lo que a la creación de empleo se refiere, contabilizándose un incremento del número de afiliados a la Seguridad Social y una bajada del desempleo", si bien "el paro sigue teniendo mayoritariamente rostro de mujer".

En un comunicado, desde el sindicato han destacado que el paro ha bajado en 833 personas en abril y en 588 personas respecto a hace un año, hasta alcanzar las 28.903 personas desempleadas en Navarra.

La secretaria de Área Externa y Política Sindical de UGT Navarra, Eva Azanza, ha indicado que Navarra "acumula dos meses consecutivos de descenso del paro mensual, llegando a la cifra de desempleo más baja en un mes de abril desde 2008".

En cuanto a sexos, de las 28.903 personas desempleadas registrados en abril, 17.782 fueron mujeres, 486 menos (con un descenso del -2,7%), y 11.121, hombres, lo que supone un descenso de 347 en el número de desempleados respecto al mes anterior (con un descenso del -3%).

Por lo que "se sigue produciendo un menor descenso del desempleo femenino y el paro sigue teniendo mayoritariamente rostro de mujer, representando casi el 61,5% del desempleo en nuestra comunidad". "Todavía existen importantes vías de mejora para hacer más eficiente nuestro mercado laboral, acabar con las desigualdades existentes y generar más empleo de calidad y mejor remunerado", ha señalado Eva Azanza.

En este sentido, "desde UGT vamos a seguir peleando por implantar, cuanto antes, la jornada laboral de 37,5 horas sin reducción salarial". "Dicha transformación debe venir acompañada de otras medidas que también mejoren la calidad del empleo, como el refuerzo del derecho a la desconexión, así como medidas para combatir el paro juvenil y de larga duración y mejorar la inserción laboral de los colectivos más vulnerables", han reivindicado desde el sindicato.