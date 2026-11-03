UGT y CCOO convocan el 11N en Pamplona una caravana de vehículos, piquetes informativos y una manifestación

Presentación de las movilizaciones y acciones convocadas por UGT y CCOO en Pamplona con motivo de la huelga general del 11 de noviembre - EUROPA PRESS

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT y CCOO de Navarra, Lorenzo Ríos y Josema Romeo, respectivamente, han presentado este martes las movilizaciones y acciones convocadas en Pamplona con motivo de la huelga general del 11 de noviembre: piquetes informativos y una caravana de vehículos que recorrerá distintos puntos de la ciudad por la mañana, y una manifestación que tendrá lugar por la tarde.

Según ha explicado Lorenzo Ríos, "a primera hora, UGT y CCOO vamos a desarrollar piquetes informativos en los principales polígonos industriales de Navarra". "A las 9 horas pondremos en marcha una caravana de vehículos que recorrerá distintos puntos de Pamplona para dar visibilidad a nuestras reivindicaciones y trasladar a toda la ciudadanía el mensaje de esta huelga", ha añadido.

Y por la tarde "llegará el momento central de la jornada", con una una manifestación que partirá desde la avenida de Zaragoza a las 17 o 17.30 horas, en función de lo que autorice la Delegación del Gobierno. "Queremos que sea una manifestación multitudinaria, que reúna trabajadores y trabajadoras, jóvenes, familias, personas mayores, personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda y todas aquellas que consideran que esta situación no puede continuar", ha apuntado.

Ha criticado Ríos que "hoy tener un empleo ya no garantiza tener una vida digna". "No podemos normalizar que trabajar no sea suficiente para vivir. No podemos aceptar que tener un empleo no garantice el acceso a una vivienda. Y no podemos resignarnos a que la vivienda se haya convertido en un factor de empobrecimiento de las familias trabajadoras", ha manifestado.

"Por eso convocamos esta huelga general, porque los salarios y la vivienda no son problemas independientes, están profundamente relacionados y necesitan respuestas conjuntas. Reclamamos salarios suficientes que permitan recuperar el poder adquisitivo y permitan vivir con dignidad. Reclamamos y exigimos que se retome de inmediato el sexto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva y el acuerdo intersectorial de Navarra", ha añadido, entre otras cuestiones. A su juicio, "no basta con mejorar los salarios si después el alquiler se lleva el 70% de lo que cobramos".

En Navarra, "el Gobierno foral y los ayuntamientos tienen instrumentos y capacidad de actuación", y la huelga "tiene que interpelar directamente a quienes tienen capacidad de actuar en Navarra, porque la vivienda es un derecho constitucional, no un privilegio ni un producto de inversión con el que especular".

Por otro lado, ha afirmado que desde UGT y CCOO "hemos intentado promover una movilización lo más amplia y transversal posible en Pamplona". "Hemos trabajado para que esta reivindicación pudiera trascender las diferencias sindicales, políticas o ideológicas existentes, porque si estamos hablando de la vivienda y de los salarios y de las condiciones de vida, estos problemas no entienden de ideologías ni de siglas, afectan al conjunto de la sociedad navarra", ha explicado.

En este sentido, "hemos intentado construir una manifestación conjunta, abierta a todas las organizaciones y colectivos sociales que comparten la preocupación por el acceso a la vivienda, pero lamentablemente no ha sido posible alcanzar ese acuerdo". "Nos hemos encontrado con posiciones y condiciones que en la práctica impedían esa confluencia, y algunas organizaciones del ámbito nacionalista, tanto sindicales como sociales, que no han querido compartir esa movilización con nosotros", ha trasladado Lorenzo Ríos.

A su juicio, "la vivienda no tiene dueño político, y la defensa de los trabajadores y las trabajadoras tampoco". "Por eso, nuestra manifestación estará abierta a todo el mundo, sin exclusiones. Vamos a manifestarnos de manera pacífica, respetuosa y democrática. Queremos que sea una jornada de reivindicación, de participación y de convivencia", ha dicho.

Por su parte, Josema Romeo ha considerado que el 11 de noviembre "va a ser una jornada histórica en Navarra y en todo el Estado", ya que la huelga general "va a poner en la conversación pública tres reivindicaciones fundamentales, que son la vivienda, el salario y la contención de los precios".

La vivienda, ha dicho, "será la reivindicación principal de la huelga". "Aspiramos a precios razonables, que no se coman nuestros salarios y pensiones, y exigimos que los poderes públicos cambien drásticamente las políticas públicas en esta materia. Emanciparse antes de los 30 años tiene que dejar de ser un privilegio y vivir con la incertidumbre de que te echen de tu casa no es tolerable", ha reivindicado.

Pero "más allá de la vivienda", ha dicho, hay otras reivindicaciones de la clase trabajadora. "Los salarios deben continuar subiendo, porque lo conseguido hasta ahora en los convenios no ha servido para cubrir el aumento de la inflación. Es una cuestión de justicia. Si los beneficios de las empresas están en máximos históricos, nuestro sueldo debe subir, al menos, acorde con el coste de la vida", ha subrayado.

Esta, ha continuado Romeo, "es una huelga para que vivir cueste menos". "Para que las empresas reduzcan sus márgenes y bajen los precios allí donde tengan capacidad de hacerlo, especialmente en los bienes y servicios esenciales. Para que las mejoras salariales no queden absorbidas por nuevas subidas de precios", ha añadido. Las empresas, ha dicho, "deben asumir su responsabilidad", y los poderes públicos "deben actuar frente a los abusos y la concentración del poder económico".

Por otro lado, el dirigente sindical ha manifestado que "estos dos sindicatos hemos trabajado para lograr una manifestación unitaria de toda la clase trabajadora unida por tres reivindicaciones transversales", pero "no ha sido posible". "Lo hemos intentado con la Asociación de Inquilinos, lo hemos intentado con los sindicatos y con todo el mundo. No ha sido posible. La intención de otras organizaciones, aquí y en otros territorios del Estado, ha sido dejar fuera a estos dos sindicatos hegemónicos del país", ha criticado.

Al respecto, ha advertido de que "la huelga general no sale adelante sin estas dos organizaciones". "El papel de estas organizaciones para parar la producción por medio de los delegados y los comités de empresa es esencial", ha señalado.

PETICIÓN DE FEIJO DE DESCONVOCAR LA HUELGA

También han sido preguntados por la petición del líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, de "reconsiderar" la huelga general por considerar que si antes "era incomprensible", tras el accidente de Urda (Toledo) es "un grave error".

Al respecto, Lorenzo Ríos ha respondido que "la huelga general tiene un motivo económico claro, que además se está extendiendo por el conjunto de Europa". "Hay una pugna económica por el empobrecimiento de los trabajadores y de las trabajadoras. Por lo tanto, es evidente que lo que estamos haciendo es pedir que haya justicia social y que la riqueza se redistribuya de manera justa", ha dicho.

A su juicio, "estos movimientos que está habiendo tanto en España como en el conjunto de Europa, esta pugna económica de los trabajadores por conseguir una vida digna, es buena para el conjunto de la sociedad". "Y por lo tanto, la huelga general va a seguir adelante, porque es una reivindicación positiva para el conjunto de la sociedad", ha manifestado.

En la misma línea se ha pronunciado Romeo, que ha señalado que "no vamos a utilizar de ninguna de las maneras el accidente mortal de trenes". "La huelga estaba convocada antes, nos sobraban los motivos. Creo que tenemos que seguir para adelante, y aquellos que estén utilizando ese accidente, esa catástrofe que tan sentidos nos tiene a todos y a todas, ellos sabrán lo que hacen", ha apuntado.