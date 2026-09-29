UGT, CCOO y ELA se movilizan para exigir un convenio "digno" para el sector de industrias vinícolas de Navarra

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de trabajadores y trabajadoras del sector de industrias vinícolas se concentraron el lunes en Tudela y en Estella, convocados por los sindicatos UGT, CCOO y ELA, para exigir un convenio "digno" para el sector y reclamar a la patronal "avances reales" en la mesa de negociación.

Las organizaciones sindicales consideran necesario que el nuevo convenio permita "mejorar de forma efectiva las condiciones laborales del sector y evitar que las personas trabajadoras continúen perdiendo poder adquisitivo".

Por ello, han reclamado a la patronal que "dé pasos adelante y aborde las reivindicaciones planteadas por la representación sindical".

Las principales demandas de UGT, CCOO y ELA se centran en incrementos salariales vinculados al IPC, que permitan "garantizar" el poder adquisitivo de las plantillas; así como mejoras en la jornada laboral avanzando hacia unas condiciones de trabajo "más favorables".

También reclaman los sindicatos mejoras en los permisos y licencias, "adaptándolos a las necesidades actuales de las plantillas para favorecer la conciliación de la vida laboral y personal"; además de mantener el artículo 5 del actual convenio, relativo a la compensación, garantías y absorción, como elemento de "protección" de las condiciones laborales y salariales de las personas trabajadoras.

A juicio de UGT, CCOO y ELA, la negociación del nuevo convenio "debe servir para avanzar, no para retroceder". Por ello, han reclamado a la patronal "voluntad negociadora y propuestas concretas que permitan alcanzar un acuerdo que dé respuesta a las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras del sector de industrias vinícolas de Navarra".