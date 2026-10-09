UGT y CCOO lamentan la muerte de Maricarmen y reivindican el derecho a tener una vivienda

UGT y CCOO guardan un minuto de silencio ante su sede en Pamplona en recuerdo de Maricarmen Abascal. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO en Navarra han guardado este mediodía un minuto de silencio en memoria de Mari Carmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada de su casa en Madrid, impulsando la movilización social a favor del derecho a la vivienda, y que falleció este jueves en el hospital en el que permanecía ingresada.

La movilización responde a una convocatoria a nivel nacional para que las personas trabajadoras se concentren a las puertas de sus centros de trabajo en recuerdo a Maricarmen. En este caso, representantes de ambos sindicatos han celebrado en el exterior de su sede en Pamplona. Han portado carteles con la imagen de esta mujer acompañada de su testimonio 'Os pido a todos valor, defended lo que es vuestro'.

En declaraciones a los medios de comunicación, la secretaria de Igualdad y Políticas Sociales de UGT Navarra, Ayala Puente, ha lamentado que "ni la edad, ni la discapacidad, ni la vulnerabilidad de Maricarmen, ha sido suficiente para parar su desahucio". "Esto es un fracaso del sistema, es un fracaso poner por delante los grandes beneficios de los especuladores por encima de la vulnerabilidad de una mujer y del derecho a tener un hogar y una vivienda", ha criticado.

Por su parte, el secretario general de CCOO en Navarra, Josema Romeo, ha destacado el "momento de solidaridad importante ante una injusticia social, como ha sido desahuciar a una mujer de 87 años por un fondo buitre para especular con la vivienda". "Es fundamental que, en los tiempos en los que vivimos, no puede suceder esto", ha remarcado.

También se ha referido a la convocatoria de huelga general del 11 de noviembre. Romeo ha afirmado que "es una huelga distinta, porque no es una huelga en la que reaccionemos ante una reforma, es una huelga mucho más social" cuyo "detonante" ha sido la situación de la vivienda. No obstante, ha destacado que, además, "tenemos que hablar de salarios, de regulación del precio que están cogiendo las cosas" y de pensiones. "Es una realidad, creo que la ciudadanía nos lo exigía, es el momento", ha manifestado, para animar a la ciudadanía a movilizarse y participar en la huelga general.