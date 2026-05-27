UGT se concentra en Pamplona contra el convenio estatal de comercio textil. - UGT

PAMPLONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Trabajadoras y trabajadores navarros del sector del comercio han participado este miércoles en una concentración convocada por UGT en Pamplona para mostrar el rechazo al preacuerdo de convenio estatal de grandes empresas del comercio textil, firmado por CCOO y Fetico con la patronal ARTE (Inditex, Tendam-Cortefiel, Primark, H&M y otras grandes cadenas).

UGT ha considerado que este acuerdo supone "un retroceso en derechos laborales consolidados tras años de negociación y lucha sindical".

La movilización se enmarca en la convocatoria de huelga estatal promovida por la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT el pasado sábado y que, en el caso de Navarra, se ha desarrollado este miércoles, con un paro parcial de 11 a 13 horas y una concentración en la Plaza del Castillo tras una pancarta con el lema 'Convenio de ARTE no. Ni un derecho menos'.

Desde FeSMC-UGT Navarra han afirmado que el preacuerdo de convenio estatal de comercio textil supone "un grave retroceso en derechos laborales y un golpe directo a la negociación colectiva en nuestra Comunidad" y han criticado "la irresponsabilidad que supone por parte de CCOO y Fetico firmar un convenio estatal con peores salarios y condiciones que las que se lograron hace ya 16 años en el convenio de comercio textil de Navarra".

En este sentido, el sindicato ha remarcado que "precisamente ahora, tras más de una década sin posibilidad de negociar por no existir una patronal representativa en Navarra, habíamos conseguido abrir la negociación del convenio en nuestra Comunidad, un proceso muy esperado por las plantillas que ahora queda seriamente amenazado por este preacuerdo estatal".

A juicio de FeSMC-UGT Navarra, el preacuerdo alcanzado "no representa una mejora para las personas trabajadoras del sector, todo lo contrario, supone una clara precarización de sus condiciones laborales, generando además profundas desigualdades, a pesar de ser un sector altamente feminizado, con salarios insuficientes y duramente golpeado por el incremento del coste de la vida". "El preacuerdo estatal debilita la negociación colectiva territorial, facilita la homogeneización a la baja de salarios y derechos y abre la puerta a una mayor precarización", ha afirmado el sindicato, para asegurar que seguirá trabajando con el objetivo de conseguir un convenio de comercio textil de Navarra que "mejore verdaderamente las condiciones laborales y salariales en el sector".