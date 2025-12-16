UGT firma el acuerdo de convenio con TCC incluyendo los compromisos de mejora de la Mancomunidad para la plantilla

Archivo - Un autobús urbano circula por una calle de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de UGT en TCC Moventis ha firmado este martes por la tarde el acuerdo de convenio con la empresa incluyendo los compromisos presentados por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) en relación a la mejora de las condiciones de los conductores del transporte urbano comarcal.

"Tras casi 11 meses de conflicto y huelgas, UGT ha decidido firmar por responsabilidad y en minoría el acuerdo con TCC, un pacto extra estatutario en el que se consiguen mejoras en casi todos los puntos que se llevaron a negociación desde el inicio", ha señalado el sindicato en una nota.

UGT ha afirmado que "se comenzó con el intento de aplicarnos el incremento salarial de la función pública y se ha conseguido mantener el IPC; también hemos logrado un aumento de pluses tanto de festivo como de nocturno; aumento de días de asuntos propios, consolidando al final del convenio 5 días; mejora del calendario del cuadrante inicial o mejoras en conceptos como vacaciones o bajas".

El sindicato ha señalado que "a estos importantes avances se suman los compromisos de la MCP, que ha accedido a peticiones históricas en relación a los tiempos de descanso y el control del mantenimiento de la flota". "Una vez conseguidos estos compromisos, valorando que en el anterior referéndum a la plantilla el resultado fue muy ajustado y solo hubo seis votos por encima a favor de seguir con la huelga, teniendo en cuenta que casi el 100% de nuestra afiliación estaba por acabar con el conflicto y llegar a un acuerdo y después de constatar que la participación tanto en concentraciones como en huelgas ha ido descendiendo notablemente, desde UGT decidimos dar un paso al frente", ha remarcado el sindicato.

En este sentido, la sección sindical de UGT en TCC Moventis ha subrayado que "nuestra postura es responsable y muy clara" y está "convencida" de que, "pese a las mentiras y difamaciones lanzadas por otras organizaciones sindicales, la decisión de firmar el acuerdo de convenio es compartida por una amplia mayoría de la plantilla que va a ver mejoradas sus condiciones laborales y salariales".

Al ser un acuerdo firmado en minoría, es decir, un convenio de eficacia limitada, los trabajadores que quieran que se les aplique deben adherirse expresamente al mismo.