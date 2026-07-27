UGT lamenta el fallecimiento de Patxi Sanjuán, exsecretario general de la Federación del Metal en Navarra

PAMPLONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Navarra ha expresado su más profundo pesar por el fallecimiento de Patxi Sanjuán, quien fuera secretario general de la Federación del Metal de UGT Navarra entre los años 1998 y 2006 y "una figura sindical clave en la defensa de los derechos de las personas trabajadoras", según el sindicato.

Desde UGT trasladan sus condolencias a la familia, amistades y a todas las personas cercanas que compartieron con Patxi Sanjuán su trayectoria personal y sindical.

Patxi Sanjuán desarrolló una dilatada trayectoria en UGT vinculada a la defensa de la industria navarra y de los derechos de las personas trabajadoras del sector del metal. Fue secretario general de la Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA-UGT) de Navarra entre 1998 y 2006, etapa en la que lideró la acción sindical de una de las federaciones con mayor peso de la organización, "impulsando la negociación colectiva, el diálogo social y la defensa del empleo industrial en la Comunidad Foral".

Tras su paso por la Secretaría de Organización de MCA-UGT a nivel federal, asumió responsabilidades en la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT como secretario de Política Industrial e Innovación, "desde donde trabajó en favor del fortalecimiento del tejido industrial, la competitividad de las empresas y la protección del empleo de calidad", ha añadido el sindicato.

Desde UGT Navarra reconocen y agradecen su entrega al sindicato y a los valores de la organización. "Su legado forma parte de la historia sindical de nuestra comunidad y permanecerá en la memoria de quienes compartimos con él años de trabajo, reivindicación y compromiso con la clase trabajadora", ha afirmado Lorenzo Ríos, secretario general de UGT Navarra.