UGT Navarra celebrará su 13º Congreso Regional el 21 de febrero en la que renovará su Secretaría General

Lorenzo Río, secretario general de FICA-UGT Navarra, optará a relevar a Jesús Santos en el cargo

PAMPLONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT Navarra celebrará el próximo viernes 21 de febrero su 13º Congreso Regional con el lema 'Más y mejor sindicato', en el que renovará su ejecutiva y elegirá nuevo secretario general, después de que Jesús Santos haya anunciado que no optará a la reelección. Ha dado su "apoyo y respaldo" a Lorenzo Ríos, quien se presentará como candidato para relevarle en el cargo.

El congreso, que se celebrará en el Hotel Luze El Toro de Pamplona, reunirá a un total de 150 delegados y delegadas en representación de las tres federaciones que componen el sindicato (Federación de Industria, Construcción y Agro; Federación de Servicios Movilidad y Consumo; y Federación de Servicios Públicos); la Unión General de Jubilados y Pensionistas de Navarra (UJP) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Estas 150 personas serán las encargadas de analizar la labor realizada por el sindicato durante estos cuatro años, establecer las líneas de acción y la política sindical de la organización para los próximos años y elegir a la nueva Ejecutiva Regional.

Así lo ha explicado este miércoles en rueda de prensa el secretario general de UGT Navarra, Jesús Santos, quien ha confirmado que no optará a la reelección y que dejará el cargo que ocupa desde el año 2016. Le ha acompañado Lorenzo Ríos, actual secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Navarra, quien ha anunciado que presentará su candidatura para sustituirle en el cargo.

Jesús Santos ha explicado que ha decidido no optar a la reelección al considerar que "he concluido el trabajo que se me encomendó", lo que, unido a que va a cumplir 67 años, "me da a entender que es el momento de dar un paso a un lado" y "pasar el testigo a otras personas".

Santos ha recordado que asumió el liderazgo del sindicato hace nueve años en un momento marcado por "crisis" internas y por despidos y ERE. "Hubo que asumirlas con muchos días de no dormir, tuvimos que tomar conclusiones, cerrar sedes, quitar servicios, y todo ello hacerlo compatible con mantener una estructura y a la vez mantenernos como primera fuerza sindical". "A lo que viene fue a defender a la clase trabajadora y sus derechos y a reforzar nuestra organización", ha destacado Santos, quien ha resumido asegurando que "es un objetivo cumplido".

Ha recordado que, en estos años, "hemos estado en la reforma laboral de 2012, en dignificar el salario mínimo, dando pasos en favor de la igualdad real, hemos hecho una reforma para asegurar las pensiones, hemos firmado un plan de empleo y llevamos año y medio negociando otro". Además, ante la reivindicación de algunos sindicatos de tener un SMI propio en Navarra, ha destacado que "hicimos una reforma del acuerdo intersectorial donde contemplábamos por primera vez un salario mínimo de convenio para Navarra". "Llevan 200 añso de retraso, como siempre, excepto par la portada y la propaganda", ha criticado.

Ha manifestado que es "un honor" haber dirigido el sindicato estos años y se ha mostrado "muy orgulloso" de su organización, con una mención especial para Marisol Vicente, que se mantiene como primer sindicato de Navarra y el que "más ha crecido porcentualmente y en número de delegados" entre 2021 y 2024, con una representatividad del 24,76%, 1.746 delegados y alrededor de 15.000 afiliados. "Cifras que claramente reflejan que los trabajadores de nuestra comunidad apuestan y confían en UGT como un sindicato de referencia", ha remarcado.

Jesús Santos ha señalado que "queda mucho trabajo por hacer, no vienen buenos momentos" y "todos tendremos que remar para que esto salga adelante" de la mano, ha dicho, de Lorenzo Ríos, de quien ha destacado que "tiene una dilatada experiencia sindical" y al que ha dado su "apoyo y respaldo hasta el final".

Lorenzo Ríos ha explicado que opta a la Secretaría General "por responsabilidad, con ilusión y con el firme compromiso de seguir construyendo un sindicato fuerte, moderno y útil para todos los trabajadores y las trabajadoras de nuestra comunidad". Una decisión que toma "tras escuchar a las secciones sindicales, a nuestras comarcas, a las otras federaciones, a nuestro secretario general y a los secretarios generales de UGT-FICA y UGT confederal".

En esta línea, ha puesto de relieve que su candidatura "no es una apuesta personal, sino un proyecto colectivo con un equipo que pretende aunar la experiencia, la renovación y el compromiso con los trabajadores y trabajadoras, una candidatura de consenso, integradora, igualitaria y diversa".

"Vivimos en un mundo que está cambiando a gran velocidad. Navarra no es ajena a estos cambios y UGT debe seguir estando a la altura de los nuevos desafíos", ha expuesto Ríos, quien ha apostado por "un sindicato aún más cercano y útil; un sindicato aún más fuerte en sectores estratégicos y en la sociedad; y un sindicato moderno y adaptado a los nuevos tiempos".

"Navarra necesita una UGT fuerte que proponga soluciones. Mi candidatura es una apuesta por un sindicalismo valiente, con visión de futuro y con capacidad de transformar la sociedad. El reto que tenemos por delante es enorme, pero también lo es nuestra determinación", ha subrayado.

"AMENAZAS Y OPORTUNIDADES" EN LA INDUSTRIA

Lorenzo Ríos se ha referido a la situación actual de la industria destacando que "tenemos un contexto en la industria europea en que hay importantes cambios de paradigma" relacionados con "el tema energético y ecológico" y ha resaltado que hay "amenazas y oportunidades". Ante las deslocalizaciones de empresas, ha apostado por "desarrollar con la ayuda de todos una política industrial que haga que nuestro país sea un país que tenga una industria importante porque es fundamental para la sostenibilidad y el desarrollo del estado de bienestar".

En cuanto a Nano, que este martes anunciaba su cierre, Ríos ha subrayado que "las empresas deben tener responsabilidad social porque "se ha tomado la decisión de un cierre de una empresa, que se veía venir desde hace mucho tiempo, dejando a los trabajadores abandonados a su suerte".

También se ha referido al cierre de la empresa antolín Antolín "porque fue incapaz de entender que a veces hay que ser gradualista y, en un centro como la automoción, intentar llevar a los compañeros en la transición hacia el futuro".

Lorenzo Ríos ha apuntado que "no hay unos datos malos de empleo" en el sector industrial, donde "estamos en el número más alto de la serie desde 2008, pero tenemos que pensar en los próximos años" y "tenemos que trabajar conjuntamente para que la industria tenga condiciones apropiadas para poder desarrollarse" en Navarra, España y Europa. Ha apostado por una ley de industria a nivel nacional y foral que ponga "las bases paras los próximos 15 o 20 años.

Además, ha abogado por atraer a la Comunidad foral "otros sectores importantes", incidiendo especialmente en la industrial relacionada con la defensa. "Está habiendo una gran inversión del Gobierno de España dentro del marco europeo que está apostando por el incremento de la seguridad de la Unión Europea. No tenemos sector de la defensa en Navarra y deberíamos de fomentar sectores alternativos que quieran ocupar el relevo", ha planteado.