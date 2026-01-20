UGT Navarra guarda cinco minutos de silencio en memoria de las víctimas del accidente de Adamuz. - UGT

PAMPLONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT Navarra se ha sumado este martes a los cinco minutos de silencio convocados a las 12 horas en todos los centros de trabajo del país en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), que ha causado más de 40 víctimas mortales y decenas de personas heridas.

Con este gesto, el sindicato ha querido expresar su "más sentido pésame a las familias y allegados de las víctimas, así como su apoyo a las personas heridas y al conjunto de las personas afectadas por este grave accidente".

Igualmente, UGT Navarra ha reconocido "la importante actuación de los servicios de emergencia y del personal ferroviario, que han trabajado y continúan realizando su labor en condiciones de extrema dificultad para asistir a las víctimas, asegurar la zona y restablecer las comunicaciones".

Desde el sindicato han reclamado "una investigación exhaustiva para esclarecer con rigor las causas del accidente, depurar responsabilidades si las hubiera y, sobre todo, reforzar las medidas de seguridad necesarias para que un suceso de esta naturaleza no vuelva a repetirse". "La seguridad en el transporte público es un elemento esencial de garantía de derechos, protección de la vida y cohesión territorial", han señalado.