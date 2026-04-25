UGT en VW Navarra renueva su comisión ejecutiva apostando por "una industria fuerte, sostenible y con empleo de calidad"

De izquierda a derecha: Mª Jose Labiano, Mikel Araiz, Javier Fajardo, Basilio Martín, César Bonel, Alfredo Morales, Andrea Alfaro, Erika Martínez, componentes de la nueva comisión ejecutiva de UGT en VW Navarra. - UGT

PAMPLONA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de UGT en Volkswagen Navarra ha celebrado este sábado su Asamblea General en la que ha renovado su comisión ejecutiva con un apoyo de un 97%.

La nueva ejecutiva mantiene una línea continuista, con Alfredo Morales al frente, acompañado por César Bonel como coordinador del comité de empresa, Andrea Alfaro como secretaria de Organización, Erika Martinez como responsable de Acción Sindical, Mª José Labiano con la responsabilidad en el área de Asuntos Sociales e Igualdad, Basilio Martín en el área de Productividad, Javier Fajardo en el área de Salud Laboral y Prevención, y la incorporación de Mikel Araiz como responsable del área de formación y Valoración.

En una nota de prensa, Alfredo Morales ha destacado que "esta nueva etapa refuerza nuestro compromiso con la plantilla y con el futuro de Volkswagen Navarra. Apostamos por una industria fuerte, sostenible y con empleo de calidad, que siga siendo un pilar fundamental para Navarra".

Durante la asamblea se ha realizado un balance de la gestión desarrollada en los últimos cuatro años, "enmarcados en los acuerdos formalizados" y que han dado como resultado, resaltan desde la organización, en "más de 900.0000.000 euros de inversión para la transformación de la planta hacia la electromovilidad".

Asimismo, destacan que "se ha aumentado el poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras superando el 16% las subidas salariales" y "se han formalizado más de 1.200 contratos fijos". Además, "se han desarrollado internamente más de 1.200 carreras profesionales" y se han acogido al contrato relevo manufacturero, más de 700 empleados.

Así las cosas, la comisión ejecutiva ha trasladado a los presentes en la asamblea una valoración "muy positiva" de su gestión, refrendada por los más de 450 asistentes a la asamblea con un porcentaje de aceptación del 97%.

En la segunda parte de la asamblea, los candidatos a la reelección han presentado su proyecto de fututo en el que apuestan por "potenciar" el actual plan industrial con una inversión añadida para una nueva nave de montaje que pueda albergar un 5º modelo de producción.

Igualmente, subrayan que el empleo "debe ser un eje troncal para los próximos años, tal y como lo está siendo en la actualidad, pese a la incertidumbre del momento actual en mundo automovilístico". Destacan que en VW Navarra "las expectativas son de volúmenes altos de producción", por lo que UGT propone la contratación de más de 500 empleos con carácter indefinido.

El proyecto contempla, también, "el mantenimiento del poder adquisitivo" y la continuidad del Contrato Relevo Manufacturero, emplazando a los gobiernos navarro y central a que "lo legislen más allá del año 2029, año de vigencia actual".

Por último, la reelegida comisión ejecutiva ha apostado por "la cogestión, elemento clave para los acuerdos, el dialogo y el entendimiento" que "han demostrado ser muy útiles y una parte fundamental del éxito de VW Navarra conjuntamente con el trabajo de toda la plantilla".

Desde UGT se ha subrayado también el "papel fundamental" que desempeña Volkswagen Navarra en la sociedad navarra y se ha instado a la dirección de la empresa a "reforzar su implicación con el entorno social de la comunidad". Asimismo, el sindicato ha reclamado al Gobierno de Navarra "un mayor impulso a la industria automovilística de la región como sector estratégico".