'Ultimatum', la última creación de Led Silhouette, llega este viernes al Teatro Gayarre de Pamplona

PAMPLONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Led Silhouette presenta este viernes en el Teatro Gayarre de Pamplona, a las 20 horas, su nueva producción, 'Ultimatum', estrenada el pasado 15 de abril en el festival Dansa València.

Con ella, La compañía, Premio Ojo Crítico 2024, "continúa consolidándose como una de las propuestas más innovadoras y singulares del panorama escénico actual".

En el espectáculo, seis montañeros se encuentran un ciervo herido en el medio del bosque. La escena "se convierte en paisaje de disputa poética donde el cuerpo insiste, se agota y se levanta donde el movimiento no es forma, es urgencia".

"Ultimátum no es una advertencia. Es un grito, una danza que arde. Es el cuerpo como último territorio, como el lenguaje que nos queda cuando ya no queda nada", han explicado Martxel Rodriguez y Jon López, confundadores y codirectores del conjunto.

Ambos se subirán al escenario esta vez junto a los bailarines Katalin Arana, Nicolás Martinez, Lucía Burguete y Edoardo Ramírez. Todos ellos firman en conjunto la creación coreográfica que anticipan "exigente".

La pieza "fusiona, con un enfoque innovador, potencia estética y rigor artístico, danza, teatro y cine para sumergirse en las contradicciones del ser humano". Y aborda temas "profundos" como el individualismo, el aislamiento, la fragilidad y la decadencia social.

La iluminación corre a cargo de Andoni Mendizabal, la escenografía la firman David Pascual y Oscar Hernández, y el vestuario Iñaki Cobos. En la esfera musical, han contado con la colaboración especial de la Coral de Cámara de Pamplona y la voz en off de la compositora, cantante y poeta francesa Mathilda Haynes, así como la adaptación musical de David Gálvez Pintado.

Afincada en Lesaka, Led Silhouette nace en 2016, cuando sus directores deciden adentrarse en el mundo de la autoría y la creación propia, "impulsados por una profunda conexión con la capacidad de la escena para provocar emociones y generar reflexión".

Desde entonces, lideran un proyecto colectivo integrado por artistas vinculados a las artes del movimiento y al arte contemporáneo, "desarrollando un lenguaje propio que dialoga con la danza teatro, la dramaturgia visual y el imaginario cinematográfico".

Tanto Jon López como Martxel Rodríguez son intérpretes y colaboradores habituales de La Veronal, "uno de los referentes europeos de la creación contemporánea".

Sus trabajos 'Los Perros' y 'Halley', ambos estrenados en el Gayarre, recibieron el Premio de la crítica catalana a la mejor coreografía 2023 y nominación a los premios Talía 2025 a Mejor espectáculo de danza y mejor coreografía, respectivamente.

ENTRADAS Y DESCUENTOS

Las entradas se encuentran disponibles tanto en taquilla como en www.teatrogayarre.com con un precio general de 15 euros (gastos de gestión en compras online de 0,5 euros por entrada).

Son aplicables los habituales descuentos del 50% para menores de 30 años inscritos como Gayarre Joven y personas en situación de desempleo; del 15% para mayores de 65 años y del 5% para familias monoparentales, monomarentales y numerosas.