La UNED amplía su oferta con dos nuevos dobles grados "en áreas clave para el futuro social y político"

PAMPLONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La UNED ha ampliado su oferta con dos nuevos dobles grados "en áreas clave para el futuro social y político", como son el Doble Grado en Ciencia Política y Sociología y el Doble Grado en Derecho y Trabajo Social, que "combinan formación rigurosa y enfoque práctico para afrontar los retos del siglo XXI".

Ambas titulaciones podrán cursarse íntegramente en la modalidad online y semipresencial que caracteriza a la UNED y "pensando en un alumnado diverso, con diferentes ritmos de dedicación académica". La matrícula estará abierta hasta el 22 de octubre, sin nota de corte.

La UNED incorpora a su catálogo académico estos dos nuevos dobles grados, que "responden a la creciente demanda de formación interdisciplinar, comprometida con los desafíos actuales".

Ambas titulaciones permitirán al estudiantado obtener dos títulos oficiales en cinco cursos, con una formación "sólida, crítica y aplicada que les capacita para ejercer en un amplio abanico de ámbitos profesionales".

CIENCIA POLÍTICA Y SOCIOLOGÍA

El nuevo Doble Grado en Ciencia Política y Sociología se propone formar especialistas "capaces de analizar la complejidad de las sociedades contemporáneas y los fenómenos políticos que las atraviesan".

El plan de estudios combina la teoría y la práctica, "dotando al alumnado de herramientas para comprender actores, instituciones y dinámicas políticas, al tiempo que profundiza en el análisis de problemáticas sociales como la desigualdad, la migración o el cambio climático".

Según Juan José Villalón Ogáyar, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, "el Doble Grado en Ciencia Política y Sociología es una demanda de muchos estudiantes que ven la complementariedad tan extraordinaria que existe entre ambas disciplinas y las potencialidades que tiene en el cambiante mundo laboral actual y para la comprensión de la realidad social y política".

"Reduce el tiempo que necesitan para obtener ambos grados al aprovechar las sinergias, puesto que no es una fusión sino una complementación que abre nuevas oportunidades laborales y científicas", ha subrayado.

DERECHO Y TRABAJO SOCIAL

Por su parte, el Doble Grado en Derecho y Trabajo Social, impulsado por la Facultad de Derecho, ofrece una formación jurídico-social orientada al análisis y la intervención en contextos de vulnerabilidad, mediación, asistencia o promoción social.

El programa "conjuga conocimientos jurídicos fundamentales con competencias propias del trabajo social, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los valores democráticos del sistema universitario".

El plan de estudios "responde a las necesidades de un entorno profesional cambiante, capacitando al alumnado para ejercer en áreas como la abogacía, la función pública, la cooperación internacional o los servicios sociales, siempre desde un enfoque ético, inclusivo y respetuoso con los derechos humanos".

Sonia Calaza López, decana de la Facultad de Derecho, ha subrayado el "valor" de esta nueva oferta académica. "Este doble grado es una apuesta decidida por una formación integral y comprometida, que responde a las necesidades reales de la sociedad. Aúna la solidez de los estudios jurídicos con la sensibilidad y la acción propias del trabajo social, lo que permite a nuestros futuros egresados abordar con eficacia y ética situaciones complejas en muy distintos contextos profesionales", ha remarcado.