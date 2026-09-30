Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Navarra pide una ley integral estatal que garantice los derechos de los mayores

Imagen de archivo de la manifestación de 'Mayores frente a la Crisis' celebrada el año pasado por el Día Internacional de las Personas Mayores. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT Navarra ha reclamado la aprobación de una ley integral de Derechos de las Personas Mayores a nivel estatal que "reúna, reconozca y garantice de manera efectiva los derechos de las personas mayores".

Así lo reclama la organización en un comunicado, con motivo de la celebración este jueves, 1 de octubre, del Día Internacional de las Personas Mayores, "una jornada de reconocimiento, pero también de reivindicación, compromiso y movilización".

El colectivo reivindica una sociedad en la que "envejecer no signifique perder derechos, autonomía, oportunidades ni capacidad de decisión". "Levantamos nuestra voz para reivindicar el papel fundamental de millones de personas mayores en nuestra sociedad y para exigir que sus derechos ocupen el lugar que merecen en las políticas públicas", defiende UJP-UGT, para remarcar que "no queremos homenajes que duren un día, sino derechos que duren toda la vida".

Según señalan, "las generaciones que hoy están jubiladas contribuyeron con décadas de trabajo, cotizaciones, impuestos y esfuerzo a construir nuestro país, consolidar nuestra democracia y levantar los servicios públicos y el Estado de Bienestar".

Por ello, añaden, "somos presente y queremos participar en la construcción del futuro". "Quienes hoy somos jubilados y pensionistas sabemos que los derechos nunca han sido regalos. Han sido conquistados mediante años de trabajo, negociación, organización y movilización. Por eso, no renunciamos a seguir avanzando. No queremos privilegios. Exigimos derechos. No queremos decidir por las generaciones futuras, queremos defender con ellas un futuro mejor", destacan desde UJP-UGT.

Entre otras reivindicaciones, la Unión General de Jubilados y Pensionistas de UGT Navarra solicita la aprobación de una ley integral de Derechos de las Personas Mayores a nivel estatal que "reúna, reconozca y garantice de manera efectiva los derechos de las personas mayores".

"No queremos políticas fragmentadas ni derechos diferentes dependiendo del territorio donde se viva. Queremos un verdadero estatuto de ciudadanía de las personas mayores", plantea.

En materia de pensiones, UJP-UGT reclama la "mejora progresiva" de las pensiones mínimas y de las pensiones no contributivas para "evitar situaciones de pobreza y exclusión, así como continuar avanzando en la reducción de la brecha de género en las pensiones".

"Una sociedad democrática avanzada no puede permitir que después de toda una vida de trabajo existan personas mayores que tengan dificultades para pagar la vivienda, la alimentación, la energía, los medicamentos o los cuidados", subraya.

Asimismo, la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Navarra reclama un sistema para la autonomía y atención a la Dependencia "suficientemente financiado", con "cooperación efectiva entre las distintas administraciones y que reduzca los tiempos de espera; además del refuerzo de la Atención Primaria y la mejora de la coordinación entre los sistemas sanitario y social".

Desde UJP-UGT recuerdan además que "miles de personas mayores viven situaciones de aislamiento y soledad". Por ello, reclaman una Estrategia estatal frente a la Soledad no Deseada, coordinada con comunidades autónomas y entidades locales, con "recursos estables y programas específicos especialmente dirigidos al medio rural y a quienes viven solos".

Por último, desde la organización rechazan "cualquier intento de enfrentar a jóvenes y mayores" y apuestan por construir "un nuevo pacto intergeneracional basado en la solidaridad". "Las pensiones de hoy se sostienen con el trabajo de las generaciones actuales, igual que quienes hoy están jubilados sostuvieron con sus cotizaciones las pensiones de las generaciones anteriores. Jóvenes y mayores tenemos más intereses comunes que diferencias", remarcan.