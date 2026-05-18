Unzu (PSN) destaca que los tres socios han manifestado su "compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno"

Archivo - La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, ha realizado una valoración "muy positiva" de la reunión mantenida este lunes con sus socios de Gobierno, PSN y Contigo-Zurekin. "Los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno y, sobre todo, con ese compromiso de fortalecer un gobierno progresista", ha indicado.

Así se ha pronunciado Unzu en declaraciones a los medios de comunicación al finalizar la reunión, convocada tras la crisis provocada entre los socios de Gobierno por la aprobación de la ley foral de UPN contra el cierre de aulas de la red concertada (Geroa Bai se abstuvo y PSN y Contigo-Zurekin votaron en contra).

Según ha señalado, "ha habido unos días difíciles, no lo voy a negar", pero "entendemos que siempre hay un bien superior" y "por el bien de todo el mundo, por empezar por el bien de Navarra". Ha añadido Unzu que "estas cuestiones surgen siempre en todas las relaciones de coalición" y "nunca habíamos tenido la mínima duda de que cualquier dificultad que se nos presentara por el camino, como ha sido esta última cuestión, la íbamos a superar igualmente, incluso fortaleciendo esa coalición y ese compromiso con el acuerdo de gobierno".

"Siempre hemos sido absolutamente leales, siempre hemos actuado en el marco de la lealtad, no solamente con el acuerdo de gobierno, sino también con todos los consejeros y consejeras de este gobierno", ha apuntado, tras añadir que el PSN "va a continuar, obviamente, en la misma dinámica".

"Ha habido momentos difíciles, no lo hemos negado en ningún momento, pero siempre hemos trabajado con la firme de voluntad de superar esos momentos difíciles que, insisto, han existido y nunca los hemos negado", ha remarcado, tras añadir que la reunión se ha celebrado este lunes "precisamente para calmar un poco" los ánimos, "porque hubiera sido un error celebrarla en caliente, después de la votación del jueves". "Por eso, la firme voluntad era 'vamos a descansar un poquito, nos juntamos el lunes, porque estamos convencidos de querer reconducir esta situación'", ha añadido.

Ha explicado Unzu que en la reunión se han puesto "muchas medidas encima de la mesa, precisamente para fortalecer este gobierno de coalición". En concreto, se ha planteado "mejorar" los mecanismos de coordinación, y también "hacer una revisión, un repaso de todos los asuntos que quedan pendientes, sobre todo para ver qué tenemos por delante, qué medidas tenemos por delante y si alguna de ellas nos puede generar alguna discrepancia, como ha ocurrido con esta", abordar cómo anticiparse "a los problemas para que esto no vuelva a ocurrir". Los consejeros, ha continuado, "se van a reunir nuevamente con todos los portavoces de todos los grupos", pero esto "siempre se hace".

"También hemos hablado de educación. Hay una defensa férrea siempre por parte del PSN con la mejora de la calidad educativa, especialmente fortaleciendo la educación pública de Navarra", ha manifestado.

En cuanto a la creación de una mesa de trabajo para abordar la materia educativa, Unzu ha respondido que "ese era precisamente uno de los acuerdos que habíamos introducido en el famoso acuerdo que se acordó" y del que "luego Geroa Bai anunció su retirada". "Era precisamente una de las medidas, la creación de una mesa de trabajo, siempre velando por la mejora de la calidad educativa del sistema navarro", ha dicho.

En este sentido, ha explicado que "haremos una mesa de trabajo para analizar multitud de cuestiones que tenemos que analizar, como son las ratios, la progresividad, los profesores, el papel también del modelo D y de las ikastolas, cómo pueden convivir, sobre todo también dentro del mundo de la ruralidad", y otras cuestiones como infraestructuras, etc., que "irán saliendo a lo largo de los meses de trabajo".

También ha sido preguntada por las declaraciones del portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, que en respuesta a los medios de comunicación tras la reunión había señalado que "nosotros consideramos que no hemos incumplido absolutamente nada", en referencia al acuerdo programático.

Al respecto, Unzu ha señalado que "cada uno sabe lo que ha interpretado, lo que ha entendido, cómo ha trabajado y por qué estamos en este punto". "Y precisamente la reunión de hoy era no para volver a escuchar reproches, que creo que ya se han quedado atrás. Y por nuestra parte vamos a mirar para adelante, porque se trata de cumplir lo que tenemos pendiente por el bien de toda la ciudadanía", ha subrayado.

Sobre si sale "fortalecido" el Gobierno tras este episodio, Unzu ha respondido que eso "siempre se dice". "Sí, yo creo que sí. Más que todo porque cada vez que hay momentos difíciles y somos capaces de anteponer el bien común superando estos momentos, siempre se fortalece", ha apuntado.

Esto, ha dicho, "ocurre en todas las relaciones", y "una relación de Gobierno es una cuestión complicada de gestionar", ya que "existen posicionamientos políticos tan dispares". En este sentido, ha subrayado que "gobernamos con grupos parlamentarios que también son coaliciones de partidos", con lo cual, "la convivencia en ocasiones se hace un poquito difícil". "Pero, de verdad, tenemos que estar satisfechos y satisfechas de que hasta la fecha siempre hemos sido capaces de superar cualquier problema que hemos tenido por delante. Y nos quedamos con eso y así seguiremos, porque desde luego creo que hemos hecho grandes cosas para la Comunidad Foral de Navarra", ha apuntado.

Preguntada por el consejero de Educación, Unzu ha respondido que Carlos Gimeno "ha hecho cosas que jamás habían tenido lugar en nuestra comunidad". "Ha hecho mejoras que han enriquecido sin ninguna duda la educación navarra. Especialmente, la apuesta del consejero Gimeno ha sido fortalecer por encima de todas las cosas la educación pública. Y ahí no es que solamente haya trabajado mucho por ese reto, sino que va a seguir trabajando, obviamente", ha dicho.

Ha añadido Unzu que la ley de UPN "no nos gusta" y que "primero se tiene que analizar para entender en qué consiste esa ley", porque "por lo visto debe haber hasta cuestiones absolutamente contradictorias". "Pero eso ya lo dejo para servicios jurídicos, que digan exactamente en qué consiste y qué consecuencias va a tener la aplicación de esta ley", ha subrayado.

Según ha afirmado, "no debe ser una ley en condiciones de aplicar, pero eso no me corresponde a mí, insisto, porque no conozco el alcance de las consecuencias de esta ley". "Entiendo que será el propio consejero quien traslade cómo se puede aplicar o con qué inconvenientes o con qué contradicciones o con qué cuestiones se ha encontrado con esta ley", ha remarcado.