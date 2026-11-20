La portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona y candidata a la Alcaldía en las elecciones municipales, María Caballero, con los concejales Carlos Salvador y Fernando Aranguren. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona y candidata a la Alcaldía en las elecciones municipales, María Caballero, ha acusado al equipo de Gobierno de "amiguismo" en la adjudicación del programa Bizilabe a Elhuyar Fundazioa, que ha sido anulada por el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN). Caballero ha exigido "responsabilidades políticas" y ha reclamado la "paralización inmediata" de este programa.

En una rueda de prensa, acompañada por los concejales Carlos Salvador y Fernando Aranguren, María Caballero ha afirmado que se trata de un "caso de amiguismo" ya que el área que dirige el concejal de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo, Mikel Armendariz (Geroa Bai), adjudicó un contrato de casi 144.000 euros a una entidad "dirigida por un antiguo representante del partido". Todo ello, siguiendo un "procedimiento que impide competir a otras entidades sin justificar adecuadamente por qué se excluye esa posibilidad de concurrir a otras empresas".

La edil de UPN ha criticado que "durante todo este tiempo, el equipo de gobierno de Asiron y su fiel aliado, el PSN, han defendido la contratación, han negado cualquier irregularidad y han llegado a descalificarnos por denunciarla".

Caballero ha aclarado que UPN no se opone al programa, cuyo objetivo es acercar las asignaturas científicas (STEM) a niños y jóvenes, sino que "cuestionamos que para conseguir este objetivo se contratara a una fundación concreta sin permitir que otras entidades pudieran presentar sus propuestas".

"La excusa que utilizaron para esta adjudicación a dedo fue que la Fundación Elhuyar tiene registrado este programa y que, por tanto, era la única" que podía ponerlo en marcha en Pamplona, ha señalado. La regionalista ha afirmado que el objetivo no era realizar "un programa concreto" sino "un programa de divulgación científica y eso lo pueden hacer muchas entidades".

Así, ha explicado que el TAN ha indicado en su resolución que "no existe justificación para elegir ese programa concreto frente a otros de características semejantes" y afirma que "se ha producido una restricción injustificada de la libre concurrencia, infringiendo la exigencia legal de motivación reforzada y los principios de igualdad de trato y no discriminación".

María Caballero ha destacado que "es evidente que aquí hay unas responsabilidades políticas que deben asumirse" y ha pedido conocer "quién decidió que había que contratar precisamente a esta fundación, quién impuso este procedimiento y por qué se cerró la puerta a otras entidades". Por eso, ha reclamado explicaciones al concejal Mikel Armendáriz, a Geroa Bai y al alcalde, Joseba Asiron. Asimismo, ha exigido la "paralización" del programa y que el Consistorio "adopte las medidas necesarias para cumplir la resolución".

Ante el anuncio del equipo de gobierno de que va a recurrir la resolución del TAN, Caballero ha subrayado que "el hecho de que se recurra no modifica la resolución y es de obligado cumplimiento". "No entendemos que quiera seguir con un tema que está tan claro", ha opinado, para recordar que "no habrá una resolución del contencioso administrativo" antes de las elecciones municipales de mayo.

María Caballero ha asegurado que "no es el primer caso que estamos analizando y encontrando de adjudicaciones sin concurrencia" y ha avanzado que "estamos analizando otras" y "vamos a seguir en esa línea".