UPN afirma que con Chivite "la sanidad navarra está tocando fondo y va a dejar un sistema colapsado"

PAMPLONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

UPN ha afirmado este viernes que "con María Chivite al frente del Gobierno" de Navarra, la sanidad de la Comunidad foral "está tocando fondo y va a dejar un sistema colapsado".

Así lo han señalado desde UPN en comunicado, tras "conocer que en julio hay 2.202 personas más que están esperando una primera consulta con el especialista, y ya son 64.235, y 10.234 las que lo hacen para una intervención quirúrgica".

La formación foralista considera que son "datos impresentables, a los que de ningún modo los navarros y las navarras se deben resignar". "Estamos ante un problema evidente de gestión sanitaria, de incapacidad de los actuales directivos", han añadido.

"Lo que no sabemos es a qué espera María Chivite para hacer cambios. Aunque si hasta ahora no se ha atrevido, dudamos que vaya a hacer algo de aquí al final de legislatura", han añadido.

En ese sentido, han incidido en que "se ha generado un auténtico problema estructural en la sanidad navarra que, aunque no va a ser fácil de revertir, nos comprometemos a mejorar".

En relación con los últimos datos, UPN ha querido "destacar, de manera especial, que no solo haya aumentado el número de personas esperando, con datos inasumibles como las 15.669 personas en rehabilitación y ortopedia, sino también los días que lo hacen". Así, "si la espera media en junio de 2026 ya era de 79 días, en julio ha pasado a ser de 83".

"Eso son casi tres meses de media para que te atiendan, y hay especialidades que lo superan ampliamente, como es el caso de cardiología vascular (225 días), raquis (225 días), traumatología (166) o rehabilitación (131), entre otras", han explicado.

Además, han criticado que "a lo largo de toda la legislatura el Consejero de Salud se ha preocupado más de cómo maquillar los datos de las listas de espera que de reducirlos".

"Así, hemos asistido a varios cambios de metodología y artimañas diversas para sacar pacientes de las listas, de manera que ya no computen. Pero, aun así, hoy hay 64.235 personas en espera", han concluido.